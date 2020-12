Ciaburro (FdI): "Da Conte e i suoi sodali una strategia distruttiva contro le Istituzioni democratiche italiane"

"Parrebbe quasi che il presidente del Consiglio ed i suoi sodali, abbiano in mente una strategia distruttiva contro le Istituzioni democratiche italiane".

Lo afferma, in una nota, l'onorevole Monica Ciaburro.

Che aggiunge: "Il Premier va in televisione e sui social a emettere l’ennesimo, assurdo, DPCM e durante la medesima diretta attacca Fratelli d’Italia.

Non funziona così la democrazia, Conte venga immediatamente in Aula a confrontarsi con le opposizioni, se non è in grado di rapportarsi democraticamente deve solo andarsene per il bene di tutti, perché ormai la misura è colma".