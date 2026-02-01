AllSYSTEM: innovazione e tecnologia per la sicurezza

Il mondo AllSYSTEM è fiducia, qualità dei servizi, innovazione e tanta formazione.

Sono queste le caratteristiche un gruppo nato oltre trent’anni fa e attivo sul territorio della provincia di Cuneo con sedi operative a Cuneo, Mondovì, Alba, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Bra

La “sicurezza” al centro dunque, e a 360°.

AllSYSTEM offre infatti servizi di vigilanza, installazione e manutenzione di sistemi antifurto, antiincendio, controllo TVCC e grazie al lavoro del personale GPG (Guardia particolare giurata) e delle centrali operative, un’attività di pronto intervento e di azioni preventive in favore di privati, banche, enti pubblici e aziende.

LA CARTA D’IDENTITÀ DI ALLSYSTEM

Con 2 sedi, 16 filiali per la progettazione e installazione dei sistemi di sicurezza, un notevole parco automezzi, oltre 1000 dipendenti, di cui 140 in provincia di Cuneo, AllSYSTEM è la risposta alla ricerca di sicurezza dei cittadini.

Aver sviluppato in oltre trent’anni di attività in provincia di Cuneo e in tutto il nord-ovest, l’esperienza per offrire uno standard di protezione alla propria clientela è qualcosa che conta, ma non sarebbe ancora sufficiente.

La vera forza del Gruppo AllSYSTEM oggi sono innovazione tecnologica e formazione, indispensabili per offrire davvero servizi di alta qualità e garantire la sicurezza in ogni circostanza e in qualsiasi situazione.

Gli impianti di antiintrusione sono realizzati da AllSYSTEM utilizzando i migliori marchi sul mercato e molti materiali vengono sviluppati autonomamente nei propri laboratori. Assistenza e manutenzione per sistemi installati all’esterno o all’interno sono garantiti da uno staff tecnico continuamente aggiornato sulle novità del settore e in grado di risolvere qualsiasi problema di progettazione, in ogni ambiente, dall’appartamento, al capannone, all’ufficio ai grandi punti vendita commerciali.

I REPORT SULLA SICUREZZA PERCEPITA

La sicurezza personale e dei propri beni sono valutazioni a cui i cittadini danno molta importanza.

L’ultimo report sulla percezione della sicurezza pubblicato dall’ISTAT e relativo agli anni 2022/23 racconta una situazione generale in leggero miglioramento. Il timore di subire un furto in abitazione nel nord è intorno al 55% e si stima che il 72% delle famiglie italiane abbia dotato la propria abitazione di almeno un sistema di protezione strumentale, ma solo il 23% si sia dotata di un efficiente sistema d’allarme.

Infatti secondo il 4° rapporto Censis-Verisure sull’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa 2025, quasi 14 milioni e mezzo di italiani (28,6%) hanno subito almeno un furto nella propria abitazione nel corso della vita e paradossalmente il 59% degli intervistati considera il furto in casa il reato più temuto.

ll futuro della sicurezza, secondo il Censis, dovrà puntare su soluzioni personalizzate e integrate. Quasi l’80% degli italiani chiede sistemi su misura, combinando tecnologie diverse e assistenza continua da parte di esperti. Un modello che unisce tecnologia, responsabilità e cultura della prevenzione: AllSYSTEM è la soluzione perfetta.

UN LAVORO IN TEAM DI COSTANTE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il personale AllSYSTEM è formato da uomini e donne impegnati periodicamente in corsi di aggiornamento e in grande sinergia con le Forze dell’Ordine e con i clienti, indispensabile per eseguire correttamente un lavoro di grande responsabilità. Entrare in AllSYSTEM significa far parte di un team affiatato e svolgere mansioni volte al garantire sicurezza e protezione, conoscere criteri e metodologie collaudate, tecnologie all’avanguardia, strumenti di affidabilità tecnica e professionale.

Chi è impegnato nei servizi di pronto intervento verrà seguito nelle procedure per conseguire il porto d’armi, non necessario in fase di selezione. Il reparto tecnico implementa professionalità che forma sui sistemi integrati di sicurezza: si entra in un mondo in cui la tecnica è al servizio della vita di tutti i giorni, a garanzia della tranquillità (sicurezza).

LO STAFF CUNEESE

La sede di AllSYSTEM a Cuneo si trova in via Porta Rossa 1, nella zona industriale di Madonna dell’Olmo.

È guidata da Giovanni Ceretto-Castigliano, supportato da uno staff composto da:

Parte amministrativa: Ufficio personale Palattella Paola, Ufficio crediti e fatturazione Salvagno Simona, Ufficio commerciale Giordanengo Mauro.

Parte operativa: Capo servizio operativo Martini Massimiliano, Ufficio servizi Begliardo Corrado, Berardengo Mattia, Responsabile centrale operativa Buora Andrea, Capo zona operativa Cuneo, Scano Maurizio, Capo zona Mondovì Adragna Emanuele, Capo zona Alba Iannotta Carmine, Capo zona Bra Luca Corrado, Capo zona Savigliano - Fossano Ribotta Emanuele, Capo zona Saluzzo Manassero Mauro

Comparto tecnico installatori:

Capo tecnico Cuneo Fortunato Michele, affiancato dal suo staff composto da 6 installatori professionisti.

Capo tecnico Alba Bombelli Paolo, affiancato dal suo staff composto da 3 installatori professionisti.

I CONTATTI

Tutte le informazioni sul gruppo allSystem si trovano sul sito: https://www.allsystemgroup.it/

Per eventuali informazioni ulteriori e candidature è necessario spedire il proprio curriculum o le proprie generalità all’e-mail: personale.cuneo@allsystemgroup.it