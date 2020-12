ANCI Piemonte: sguardo al futuro con la 4^ edizione di "Piemonte Innovazione" (VIDEO)

Ieri, martedì 15 dicembre, la cerimonia online per la premiazione di “Piemonte Innovazione”, il prestigioso riconoscimento organizzato da ANCI Piemonte in collaborazione con Forum PA. Pensato per unire e valorizzare gli Enti locali, per dare risalto alle buone pratiche in tema di innovazione, è giunto quest’anno alla sua 4^ edizione.

Ha vinto l’Unione Montana Valle Maira, aggiudicandosi il primo premio con il suo “Smart Land e Comunità Energetiche: la scommessa della montagna”, un progetto per la creazione di una comunità energetica finalizzato alla riduzione dei consumi energetici in ambito pubblico e privato del 25%, alla riduzione delle emissioni climalteranti e all’incentivazione dell’insediamento di nuove aziende nei territori montani; il secondo premio al Comune di Chieri (TO) con il progetto “MAGazzini IN RETE”, pensato per il recupero delle eccedenze alimentari presso gli esercizi commerciali, i mercati rionali e la grande distribuzione attraverso la strutturazione e il coordinamento degli interventi di una rete informale di solidarietà per il supporto di situazioni di fragilità sociale ed economica. Il terzo premio è stato assegnato invece al Comune di Novi Ligure (AL) che ha ideato “#VisitDN - Visit Distretto del Novese”, un assistente virtuale inclusivo che permette la navigazione turistica in 150 luoghi dei 33 comuni grazie ad una app contenente tutte le informazioni utili al turista o a chi risiede nel territorio per vivere i luoghi attraverso un’esperienza semplice e innovativa.