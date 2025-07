DL Infrastrutture, Bergesio (Lega): “Sì al Traforo Armo-Cantarana, svolta attesa da decenni”

“Una svolta attesa da decenni, un impegno mantenuto che guarda al futuro del nostro territorio”. Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta l'approvazione odierna alla Camera del Decreto Legge Infrastrutture (DL 73), che contiene un emendamento cruciale per la realizzazione del Traforo Armo-Cantarana e il potenziamento della Statale 28 del Colle di Nava. Il provvedimento passerà al vaglio del Senato la prossima settimana ed entro il 20 luglio dovrà diventare legge.

“Con l'approvazione del Decreto - dichiara ancora Bergesio - si concretizza un passo decisivo per l'Armo-Cantarana, un'opera strategica attesa dal 1992. Abbiamo fortemente voluto l'inserimento di questo intervento nel DL Infrastrutture, e i benefici per il Cuneese e l'Imperiese saranno evidenti. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale che cambierà i collegamenti lungo la Statale 28, rendendola un’asse portante per il turismo e l'industria tra le due province”.

Il Senatore Bergesio sottolinea “l'importanza del lavoro svolto dal Viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, che ha portato all'inserimento del Traforo Armo-Cantarana tra le opere prioritarie. Ora si passa alla fase operativa, con il progetto definitivo e l’avvio dell’iter esecutivo, in accordo con i territori interessati”.

L'emendamento, con l'introduzione dell'articolo 1-bis, autorizza ANAS S.p.A. a sviluppare o completare in via prioritaria la progettazione di interventi infrastrutturali indifferibili, tra cui la variante di Pieve di Teco-Ormea con il contraforo di valico Armo-Cantarana.

L'intervento complessivo, che include il traforo di valico Armo-Cantarana, prevede una lunghezza di circa 9,3 km, con 7 gallerie per circa 5.240 metri e 7 viadotti per circa 996 metri. Il costo stimato è di circa 510 milioni di euro. L'iter progettuale ha avuto diverse fasi, con l'approvazione del progetto definitivo da parte di ANAS nel 2019.

“La mia attenzione e quella della Lega – prosegue il parlamentare cuneese – non si limita tuttavia al solo traforo. Siamo pienamente consapevoli che l'Armo-Cantarana è l'opera chiave in un territorio orograficamente complesso, ma è solo uno dei passi da compiere e non può essere l’unico, in quanto occorre prevedere assolutamente un adeguamento di tutta la Statale 28 del colle di Nava incluse le varianti degli abitati”.

Il Senatore richiama l'urgenza di completare gli interventi di manutenzione straordinaria: “Da troppo tempo, la Statale 28 attende interventi urgenti. È inaccettabile che opere annunciate da trent'anni non siano ancora state completate. Anas deve reinserire nel Contratto di Programma 2026-2030 i punti critici tra Ceva e Nucetto, la Cava di Bagnasco e l'ingresso in Ormea. La Statale 28 deve poter supportare un flusso di traffico adeguato alle necessità del nostro territorio, come dimostrato anche dalla recente apertura del Tenda”.

“L’impegno per la Statale 28 e l'Armo-Cantarana – conclude il Senatore Bergesio – rappresenta un'alternativa valida ed una risposta concreta alle esigenze di mobilità e sviluppo del Cuneese e dell'Imperiese, ed offre nuove opportunità per la crescita economica e turistica di questo territorio”.