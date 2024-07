Tunnel di Tenda, proposto l’ennesimo cronoprogramma: della riapertura se ne riparla alla fine dell’anno

Non si risolve la delusione, tra le istituzioni del territorio provinciale della Granda, a seguito del nuovo incontro del comitato di monitoraggio sui lavori al Tunnel di Tenda occorso oggi (giovedì 11 luglio) in Prefettura a Cuneo.



Stando alle prime opinioni infatti Anas ha presentato un nuovo cronoprogramma, fissando la fine dei lavori – e, quindi, la riapertura ufficiale del Colle al transito – per la fine dell’anno in corso, e identificato i tempi relativi ai collaudi delle opere in circa un mese. Dati aggiornati, sì, ma che paiono utopistici com’erano parsi gli ultimi (che fissavano la data di apertura al 30 giugno scorso, scadenza poi chiaramente disattesa). Almeno tanto quanto il solo mese disposto per i collaudi.



Secondo quanto riportato dal sito internet di Anas sull’avanzamento dei lavori attualmente si colloca al 25% la produzione di impianti tecnologici e al 4% la loro installazione, e al 29% l’avanzamento della deviazione degli imbocchi e al 7% il loro rivestimento. Il rivestimento della galleria è quasi del tutto completato (95%).



A partecipare alla riunione – oltre ai sindaci del territorio e ai rappresentanti della Provincia – anche l’onorevole dem Chiara Gribaudo, che ha chiesto un posto per il Governo all’interno del comitato di monitoraggio stesso: "Si tratta di un'opera nazionale e internazionale, l'unione di Prefettura e Governo è necessaria – ha detto in una nota, prodotta già nella mattinata - . Ormai siamo agli onori delle cronache nazionali per questi ritardi".



Soddisfazione, quindi, davvero poca. Speranza per i mesi futuri, dopo l’ennesimo rinvio, ancora meno. Il Comitato ha promesso di ritrovarsi, sempre in Prefettura, durante il mese di settembre.