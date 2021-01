Sono stati vaccinati oggi contro il Covid19 i primi trenta ospiti della rsa (residenza sanitaria assistenziale) di Busca e con loro anche il presidente dell’ente, Tommaso Alfieri. Sabato prossimo, 16 gennaio, sarà la volta dei trenta ospiti della casa di riposo per autosufficienti Santissima Annunziata. I vaccini sono stati praticati dai medici e dagli infermieri dell’usca (unità speciale di continuità assistenziale) del distretto sanitario sud-ovest dell’Asl CN 1.



“Ringrazio – dice il sindaco Marco Gallo - gli operatori e con loro il direttore del distretto, Luigi Domenico Barbero, e Pierfederico Torchio del Servizio di igiene e sanità pubblica per la tempestività dell’intervento, mentre ricordo che il personale si sta anch’esso sottoponendo al vaccino, via via chiamato dal Servizio. Attualmente i residenti a Busca positivi al Covid 19 risultano essere 22, un numero stabile tendente alla diminuzione, ma segno che occorre continuare a rispettare tutte le misure di prevenzione che conosciamo”.



“Per uscire definitivamente dalla pandemia - sottolinea il consigliere delegato alla Sanità Jacopo Giamello – non c’è che una strada: il vaccino. Perciò, insieme con il sindaco, desideriamo sollecitare i buschesi a non esitare, quando sarà il turno di ciascuno, si spera al più presto per tutti, a sottoporsi alla semplice e gratuita procedura che permette di salvare se stessi e gli altri da una malattia pericolosa”.