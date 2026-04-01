Referti radiologici online da oggi per gli utenti dell'Asl Cn2: immagini e documenti scaricabili da remoto

A partire da oggi, 1° aprile 2026, l'Asl Cn2 di Alba e Bra introduce una nuova modalità di consultazione dei referti degli esami radiologici ambulatoriali, che d’ora in avanti potranno essere visualizzati e scaricati direttamente online.

Il servizio consentirà ai pazienti di accedere non solo al referto medico, ma anche alle immagini diagnostiche, rendendo più semplice e immediato il recupero della propria documentazione sanitaria.

L’accesso avverrà tramite il QR code o il link riportati sul foglio consegnato al momento dell’accettazione, nel quale saranno indicate anche tutte le istruzioni necessarie per utilizzare il nuovo servizio. Per consultare i documenti sarà sufficiente inserire alcuni dati personali: il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e il numero di referto indicato sul foglio di accettazione.

La data di disponibilità del referto online sarà stabilita dal medico radiologo che ha eseguito l’esame e comunicata al paziente al termine della prestazione.

Resta comunque invariata la possibilità di richiedere il CD con le immagini, per chi ne faccia esplicita richiesta al momento dell’esame.

Il nuovo sistema punta a rendere più agevole, veloce e accessibile la consultazione dei referti da remoto, evitando ai cittadini code, vincoli di orario e un ulteriore passaggio in struttura per il ritiro della documentazione. Un vantaggio che si riflette anche sul lavoro dei medici curanti e degli specialisti, che, disponendo del foglio di accettazione e dei dati del paziente, potranno visualizzare rapidamente referto e immagini senza dover ricorrere a supporti fisici.



Per utilizzare la consultazione tramite QR code non sarà necessario accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico, anche se i referti continueranno a essere disponibili anche attraverso questo canale.

Con questa novità, la documentazione radiologica diventa dunque più facilmente accessibile e consultabile, in linea con un percorso di progressiva digitalizzazione dei servizi sanitari.



Nuovo orario sportelli Cup ad Alba, Bra e Verduno

A partire da oggi, 1° aprile, gli sportelli di Alba, Bra e di Verduno sono operativi con il nuovo orario dal lunedì al venerdì, 8,00-16,00 per prenotazioni, pagamenti, ritiro referti e altre prestazioni amministrative.