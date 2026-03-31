Il 17 maggio arrivano le "Oasi della Salute": a Cuneo, Alba e Savigliano screening cardiovascolare gratuito per tutti

È una data da segnare sul calendario: domenica 17 maggio, Cuneo, Alba e Savigliano saranno tra le quindici piazze piemontesi protagoniste delle "Oasi della Salute", una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita.

L'iniziativa nasce dalla volontà dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, con la responsabilità scientifica del dottor Federico Nardi, direttore della Cardiologia dell'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e direttore del Dipartimento Medico dell'Asl Alessandria. La regia organizzativa è affidata a Contatto Events, capofila del progetto, che sta coordinando una rete che coinvolge gli enti locali e tutte le Asl piemontesi.

Il programma della giornata va ben oltre il semplice check up: accanto ai controlli cardiovascolari completi si alterneranno lezioni sportive, conferenze con medici ed esperti e laboratori pensati per i più piccoli, con l'obiettivo di promuovere una cultura diffusa del benessere, della prevenzione e della cura di sé.