Fioraio a domicilio Milano

Con il nostro fioraio puoi inviare fiori, composizioni floreali e mazzi di fiori a domicilio a Milano con la sicurezza del rapporto diretto fra te e lo staff del Fioraio Milano contattabili anche telefonicamente con la possibilità di pagamento online che tramite la carta di credito, senza inserire altri dati I fiori utilizzati e le piante sono di prima scelta, sempre freschi, garantiti dalla nostra conoscenza, professionalità e arte ed elaborati presso la nostra sede Via Buonarroti, 5, Milano Il nostro staff consegna fiori e piante a domicilio a Milano ed anche in queste altre località.

Al momento della conclusione dell’ordine riceverai una email di conferma con il riepilogo del prodotto e gli altri dati da te inseriti, necessari alla nostra corretta esecuzione dell’ordine Puoi anche scegliere di ritirare l’ordine in negozio durante l’orario di apertura, all’indirizzo proprio Se desideri contattarci via email puoi utilizzare l’indirizzo fiorista si impegna ad utilizzare fiori e piante di qualità e farà tutto il possibile per rispecchiare il prodotto scelto quanto a forma, contenuti e colori.

Sono comunque permesse sostituzioni di uno o più elementi per difficoltà di reperibilità sul mercato e deperibilità del prodotto. Tali sostituzioni si intendono accettate dal cliente ordinante a condizione che il prodotto offra almeno lo stesso rapporto qualità/prezzo Per situazioni particolari il cliente può contattare direttamente il fiorista al fine di concordare esigenze personali.

I termini di consegna sono quelli richiesti dal cliente ad eccezione di particolari periodi dell’anno ( San Valentino, Festa della Mamma) le consegne del Fioraio Milano possono essere anticipate al giorno precedente Richieste particolari di orario devono essere concordate con il fiorista e segnalate nel campo note presente nella pagina di inserimento dati dell’ordine In caso di assenza del destinatario il fiorista può lasciare un avviso scritto o telefonico invitando il destinatario a contattare il negozio per concordare il ritiro dell’omaggio presso il negozio od una nuova consegna.

Non possono essere garantite consegne per indirizzi inesatti od incompleti o con numero di telefono del destinatario errato Eventuali disservizi dovuti a nostra colpa saranno oggetto di rimborso totale o parziale dell'importo corrisposto, previo accordo con il cliente ordinante.

Nessun altro importo potrà essere chiesto in aggiunta al prezzo dell'omaggio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo.

Non saremo responsabili di disservizi dovuti a indirizzi errati, cause di forza maggiore ad esempio dovute ad agenti atmosferici o a situazioni imprevedibili Essendo i fiori e le piante un prodotto deperibile, ci riserviamo di contattare telefonicamente il destinatario per verificare la presenza Se ciò non fosse di vostro gradimento, potete comunicarcelo nel campo note, presente nella fase finale dell'ordine.



In questo caso non garantiamo la consegna se il destinatario non è rintracciabile.



Ci attiveremo comunque per lasciare comunicazione telefonica o scritta affinché l’omaggio possa essere consegnato o ritirato dal destinatario L'ordine al Fioraio Milano può essere annullato o modificato entro due giorni precedenti la data di consegna, a mezzo di email e telefono In questo caso l’importo pagato sarà restituito per intero Eventuali reclami vanno indirizzati al nostro indirizzo.

Nell'esecuzione del presente contratto il Fiorista destinatario dell’ordine si impegna al pieno rispetto della normativa esistente in materia di privacy. In particolare la raccolta ed il trattamento dei dati dei Clienti, anche con mezzi elettronici o automatizzati, avverrà esclusivamente per l'erogazione del presente servizio nel pieno rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e riservatezza. I dati richiesti per l'esecuzione di un ordine saranno trattati con riservatezza. I numeri di carta di credito sono esclusivamente inseriti sul sistema informatico della Banca con collegamento protetto e non sono conosciuti al gestore del sito.