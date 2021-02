In-formati!: Sciare al tempo del Covid... si può?

Per gli amanti dello sci è dura affrontare un inverno così tanto ricco di neve e povero di discese. In questi mesi tantissimi sportivi, pur di non restare fermi, si sono approcciati allo sci di fondo e allo sci alpinismo, quest’ultimo decisamente più avventuroso e a tratti pericoloso.

Entrambe le discipline sono attualmente possibili, rispettando le norme vigenti; differente è la situazione dello sci di discesa: gli impianti, al momento, sono chiusi. Per gli amanti dell’esercizio fisico outdoor si possono praticare diverse attività invernali: passeggiate in montagna con l’utilizzo delle ciastre o non, mountain bike, attività con slitte e cani da traino, bob. Esistono diverse altre attività da poter praticare in inverno, al momento non disponibili: pattinaggio su ghiaccio - hockey.