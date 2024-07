Intervento in corso per un incidente a Murazzo, dove pochi minuti fa un trattore al lavoro in un campo si è ribaltato e ha sfondato il guard rail della strada.

Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco di Cuneo con autogru, il 118 e la Polizia Municipale in attesa dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale del conducente ferito, che è rimasto incastrato sotto il mezzo e dalle prime informazioni risulterebbe in gravi condizioni.