Villanova Mondovì, Giovanna Chionetti dell'Angolino cede il testimone a una coppia di giovani

La focaccia prima di entrare a scuola, il gelato della domenica pomeriggio o la torta per le occasioni speciali. Queste sono soltanto alcune delle cose che mancheranno agli affezionati dell'Angolino di Villanova Mondovì: dopo 33 anni di attività, Giovanna Chionetti passa il testimone a una coppia di giovani e cede la pasticceria-gelateria di corso Marconi.

"Come tutte le favole anche la mia avventura è arrivata alla fine. La passione e l'impegno di 33 anni per il mio piccolo e dolcissimo mondo è giunto al traguardo"

Con queste parole Giovanna, rappresentante provinciale settore gelatieri Confartigianato Imprese Cuneo, ha deciso di salutare gli amici e i clienti affezionati.

Una passione la sua che è entrata nel cuore di tantissime persone, non solo villanovesi, e che non è mai venuta meno neanche in questo ultimo e difficile anno segnato dalla pandemia.

Sono tante le generazioni di bambini che l'hanno conosciuta e apprezzata per la focaccia comprata prima di andare a scuola. Sempre presente con le sue creazioni per le occasioni più importanti organizzate dalla nostra provincia, da "Peccati di Gola" a Mondovì, alla "Fiera del Marrone" di Cuneo. E come non ricordare il suo impegno costante per l'organizzazione delle diverse edizioni di "Un borgo di Cioccolato", come presidente dell'Associazione Amici del Cioccolato?

Nel corso della sua carriera ha sempre lavorato a fianco dei giovani, accogliendo nel suo laboratorio numerosi stagisti che ancora oggi la portano nel cuore, con le scuole, in particolare con l'Istituto Alberghiero e il Cfp di Mondovì, la sua passione ha portato diverse delle sue creazioni dolciarie anche all'estero, in particolare in Germania dove, da diversi anni, esporta panettoni, monregalesi e torrone.

"La cosa che mi mancherà di più in assoluto sarà il rapporto con i clienti, diventati amici" - spiega - "Ora per me inizierà un nuovo capitolo, una nuova avventura. Grazie a voi tutti per aver scelto la mia professionalità e il mio lavoro. Ora lascio e da marzo una bella coppia di giovani sarà qua ad aspettarvi. Resterò aperta fin al 14 febbraio per salutarvi".