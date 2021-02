Come dimagrire velocemente: consigli su come perdere peso senza frustrazione

Sono tante le persone che ogni giorno si domandano come dimagrire velocemente, e sono tanti i metodi proposti sul mercato. Da professionisti del settore fino a chi propone la propria esperienza personale, trovare modi per ottenere una perdita di peso reale e duratura è possibile.

Sedentarietà e vita frenetica possono essere entrambe nemiche della perdita di peso, e seguire una dieta per dimagrire a volte non è sufficiente, così come non tutte le diete sono valide per ogni persona indistintamente. Vediamo allora di andare più a fondo per scoprire come perdere peso e vivere finalmente in equilibrio senza il terrore della bilancia.

I benefici del perdere peso

La perdita di peso non apporta solo benefici in termini estetici, ed è ormai evidente. Ciò che soprattutto permette, e il motivo per il quale sarebbe bene prima di tutto valutare come perdere peso, è a livello di salute. Un corpo in sovrappeso risente di molti scompensi che possono solo che peggiorare con l’età, oltre ad abbreviare in generale l’aspettativa di vita. Perdere peso permette principalmente di:

abbassare i livelli di colesterolo nel sangue;

migliorare la respirazione e la circolazione;

limitare notevolmente il rischio di ictus e infarto;

abbassare la pressione arteriosa;

migliorare il proprio equilibrio psicofisico.

Per sapere se si è in sovrappeso uno dei parametri principali da valutare è l’indice di massa corporea, che si calcola mettendo in rapporto il peso con la propria altezza, sesso ed età. Tuttavia non è l’unico parametro, e un professionista può indirizzarvi a riguardo.

L’unione dell’attività fisica aiuta sicuramente a mantenere i risultati nel tempo e con meno fatica, ma questo lo approfondiremo più avanti.

Chi non dovrebbe tentare di perdere peso velocemente

Perdere peso velocemente non è l’ideale per tutti, questo è bene annotarlo. Seppure in molti ricerchino come dimagrire velocemente, per persone affette da alcune patologie non è di certo l’ideale, ed è meglio piuttosto seguire una dieta per dimagrire in tempi più lunghi.

Anche chi non è seguito da un professionista o chi fa attività fisica agonistica, per esempio, dovrebbe prendere le cose con più calma, senza l’ansia di perdere chili in pochi giorni o settimane. In più, chi decide di dimagrire in fretta evitando il cibo può rischiare di cadere in disturbi del comportamento alimentare, perdendo peraltro sali minerali e importanti nutrienti, così come la massa muscolare e la percentuale di grasso sano.

I migliori integratori per la perdita di peso

Un aiuto molto valido per la perdita di peso sono gli integratori. Ciò non significa che siano da assumere esclusivamente questi senza fare esercizio fisico o senza sapere cosa mangiare per dimagrire, ma senza dubbio degli ottimi integratori pensati per chi cerca come perdere peso aiutano l’intero processo nel modo più ottimale possibile.

Abbiamo pertanto deciso di elencare le caratteristiche dei migliori sul mercato qui di seguito.

Piperinox è un supplemento per la perdita di peso ideale per chi non vuole faticare troppo per dimagrire velocemente con diete troppo restrittive e sottoponendosi a molti sacrifici. Oltre a fungere come attivatore del metabolismo permettendo di bruciare più grassi e calorie, Piperinox aiuta anche nel mantenimento del peso ottenuto una volta dimagriti.

L’assimilazione delle capsule di Piperinox è molto rapida, e non causa alcun tipo di problematica a livello gastrico o epatico. Inoltre, oltre a contrastare l’assorbimento di grassi e carboidrati, aiuta ad assorbire in modo ottimale i nutrienti positivi anche per chi vuole perdere peso.

Ciò che sfrutta Piperinox è la piperina, che aumenta il livello di lattato nelle cellule e pertanto il dispendio energetico e la termogenesi. Allo stesso modo viene aumentato il livello di adiponectina e abbassato quello di insulina. Il tanto odiato grasso che tende ad accumularsi in particolare sulla zona addominale sarà solo un brutto ricordo grazie a Piperinox.

Gli enzimi digestivi vengono secreti in maggior misura, così che possiate mangiare in maniera regolare ma senza il terrore di accumulare ogni cosa ingerita. In più, leptina e grelina saranno perfettamente bilanciate, permettendo di tenere a bada eventuali attacchi di fame.

Infine, Piperinox è perfetto anche per la funzione rigenerativa dei muscoli post allenamento. Potrete allenarvi con la certezza che il vostro lavoro produrrà risultati a livello di massa muscolare. L’efficacia di un integratore naturale e brevettato è a portata di mano con Piperinox.

PhenQ è un altro ottimo alleato quando si cerca come dimagrire velocemente o come perdere peso in maniera tranquilla e rapida. PhenQ permette di approfittare della potenza di tanti diversi integratori dimagranti, ma il tutto in un unico integratore. Gli ingredienti all’interno delle pillole di PhenQ sono naturali e di alta qualità, tutti sottoposti a test e approvati dagli standard farmaceutici. Ma cosa fa, nello specifico, questo supplemento?

PhenQ aiuta a bruciare i grassi in maniera più veloce e ottimale, andando ad agire solamente sul grasso accumulato, quello di cui ogni persona che cerca come dimagrire si vuole sbarazzare definitivamente. PhenQ, infatti, oltre a bruciare i grassi in eccesso ne blocca la produzione, migliorando allo stesso tempo l’umore e il livello di energia generale.

Da questo ne consegue che sarà migliorata la propria vita non solo davanti allo specchio, ma da un punto di vista psicofisico. Fare attività fisica sarà più piacevole grazie agli alti livelli di energia garantiti da PhenQ, così come peseranno meno le ore passate seduti davanti al computer o in ufficio.

L’appetito stesso viene ridotto assumendo le pillole di PhenQ, così che si riesca a seguire con tranquillità una dieta per dimagrire senza timore di attacchi di fame nervosa. In più, non c’è bisogno di ricetta medica, e le spedizioni di questo integratore sono gratuite in tutto il mondo, con garanzia soddisfatti o rimborsati.

L’ultimo, ma non per importanza, integratore proposto è Keto Actives. Molti lo considerano ad oggi il numero uno tra i prodotti dimagranti in circolazione, adatto a chi vuole raggiungere la chetosi, ridurre il grasso corporeo, e ottenere più energia per i propri allenamenti fisici. Keto Actives permette di ridefinire le proprie forme corporee eliminando gli accumuli adiposi in quelle zone in cui risultano scomodi e antiestetici.

Il girovita, grazie a Keto Actives, può perdere fino a 10 centimetri di circonferenza nel giro di un mese. Una dieta chetogenica è stato dimostrato essere l’ideale per la diminuzione dei livelli di insulina, cosa che invece non garantisce allo stesso modo una dieta ricca di carboidrati. Anche a digiuno, Keto Actives agisce per mantenere i livelli di insulina e glucosio in un regime sano ed equilibrato.

Inoltre, se si pensa che tutto ciò che sfrutta Keto Actives sono sostanze naturali combinate insieme tra loro, è ancora più piacevole approfittare dei grandi risultati di questo integratore per la perdita di peso. Tra le sostanze naturali ci sono estratti di arancia amara, caffeina naturale anidra, pepe nero, estratto di capsicum annuum, e altro ancora.

Chi segue una dieta vegetariana non avrà problemi ad assumere Keto Actives, che è inoltre consigliato da numerosi dietisti. Vengono consigliate due pillole di Keto Actives al giorno, da assumere con un bicchiere d’acqua. Di conseguenza, una singola confezione ha durata di 30 giorni.

Cosa bere e mangiare per perdere peso

Gli integratori sono indubbiamente ciò su cui puntare per una perdita di peso veloce e per chi cerca come dimagrire velocemente. Tuttavia, si può ottimizzare l’effetto degli integratori e dei supplementi grazie ad alcuni alimenti e a certe bevande naturali.

Parlando di bevande, l’ideale è puntare su acque aromatizzate naturalmente con radice di zenzero e limone, i quali aiutano a rendere il ph del sangue più basico, alcalino. Dall’altro lato lo zenzero agisce da antinfiammatorio e da acceleratore del metabolismo energetico, permettendo quindi di mantenere il peso forma. Un altro alleato potente è il ginseng, sfruttabile come infuso prima che come caffè. Molto spesso, infatti, i preparati per il caffè di ginseng contengono latte in polvere e un ampio quantitativo di zucchero, i quali non aiutano certamente in un regime per la perdita di peso.

Altre bevande che favoriscono la perdita di peso e l’accelerazione del metabolismo sono il caffè (bevuto all’americana, con un certo quantitativo di acqua), e il tè verde. L’ideale per chi si reca in ufficio è quello di portare con sé un thermos contenente la propria bevanda per contribuire così durante tutto il giorno alla perdita di peso.

Abbinare i cibi giusti

Per quello che riguarda, invece, i cibi e gli alimenti per dimagrire, bisogna considerare prima di tutto che non esistono alimenti magici, ma piuttosto cibi che se abbinati in modo giusto tra di loro permettono di facilitare l’intero processo di dimagrimento. Per esempio, la frutta secca, se abbinata dall’altro lato a frutta e verdura aiuta a fare il pieno di omega 3 e grassi buoni, in modo da avere l’energia necessaria per allenarsi senza però inficiare sul controllo del peso.

Vi sono poi alimenti molto amati in quanto il loro consumo fa bruciare più calorie rispetto a quelle ingerite. Tra questi troviamo per esempio sedano e lattuga, ma anche frutta come l’ananas. Come sostitutivo al pane si possono poi valutare le gallette di riso, meglio se senza sale poiché quest’ultimo favorisce la ritenzione idrica e quindi un gonfiore antiestetico, soprattutto per chi sta cercando come dimagrire velocemente.

Consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno è, infine, sempre consigliato.

Le migliori diete per perdere peso

Negli anni sono state sviluppate centinaia di diete per la perdita di peso. Regimi alimentari vegani e vegetariani sempre più in crescita hanno aumentato l’offerta in termini di dieta per dimagrire, ed è così che sia online sia da parte di professionisti vengono messe a disposizione sempre più opzioni di dieta.

Detto questo, parlando di diete migliori o peggiori, molto dipende dalla persona che si appresta a fare la dieta per dimagrire. Ciò significa che una dieta efficace e non dannosa deve essere adattata ai parametri di una specifica persona, come età, caratteristiche fisiche, percentuali di massa grassa e magra, tipo di vita, e così via.

Attenzione alle diete fai da te

Una cosa da escludere tassativamente sono le cosiddette diete fai da te. Quando si cerca come dimagrire velocemente, un sacco di siti propongono esempi di diete estremamente restrittive e poco bilanciate, che in alcuni casi vanno a escludere nutrienti in realtà fondamentali.

Chi è inesperto a riguardo può facilmente farsi trarre in inganno, motivo per cui è meglio affidarsi a un professionista per farsi prescrivere una dieta dimagrante su misura. Per il resto si può approfittare di qualche ricetta dietetica e poco calorica, come per esempio piatti con un basso indice glicemico o a base di verdure e proteine.

Eliminare di netto alcuni alimenti può essere dannoso e controproducente, col risultato di riprendere i chili persi in poco tempo poiché si è persa solo massa magra o liquidi. Per questo è opportuno diffidare di chi propone diete eccessivamente restrittive, eliminando per esempio olio di oliva, pasta e simili.

I migliori esercizi per la perdita di peso

La cosa positiva dello sport legato alla perdita di peso, è che molte cose si possono fare in casa o in un parco, senza bisogno di andare in palestra. Se per tanto quello che vi preoccupava erano le spese relative ai metodi per dimagrire velocemente, non dovrete preoccuparvi: meglio investire su un buon integratore e una dieta bilanciata e affiancare a questo un’attività fisica praticabile comodamente a casa.

Esercizi cardio fruibili online

Esistono numerosi tutorial gratuiti su Youtube o su altre piattaforme online, i quali possono essere sfruttati comodamente da chi punta alla perdita di peso. La ginnastica cardio è quella maggiormente consigliata in tal senso poiché permette di bruciare numerose calorie in un lasso di tempo breve; questo perché il battito cardiaco viene accelerato, e di conseguenza il metabolismo subisce un’impennata, ovviamente nei limiti del salutare.

Gli esercizi cardio possono essere mirati anche a determinate zone del corpo, ma l’ideale è seguire un percorso che consenta di lavorare sia sulla parte inferiore che superiore, così da rafforzare allo stesso tempo la muscolatura ottenendo un corpo tonico.

Corsa o camminata veloce

Dall’altra parte, un altro esercizio economico e molto efficace è senza ombra di dubbio la corsa. Dedicare anche solo 20 minuti di corsa ogni giorno aiuta a mantenere il metabolismo ben attivo, e inoltre questo non viene stoppato quando si smette di correre, ma continua anche quando si è fermi. La corsa aiuta anche a tonificare i muscoli di tutto il corpo, motivo in più per prendere questa abitudine.

Per chi di correre proprio non ne vuole sapere, la camminata veloce può essere una buona alternativa, ma in questo caso sarà consigliato allungare i tempi e le distanze perché sia davvero utile alla perdita di peso. Allo stesso modo si può optare per la bicicletta.

Yoga e pilates

Altre pratiche molto utili sono lo yoga e il pilates, per i quali però è meglio affidarsi a istruttori esperti per non fare mosse sbagliate e compromettere la propria salute invece che incrementarla.

Altri consigli per perdere peso

Se siete normalmente soliti recarvi in ufficio in macchina, anche nel caso in cui questo si trovi vicino a casa, un consiglio su come dimagrire velocemente è quello di recarvici, se possibile, a piedi. La stessa cosa vale per tutti quei luoghi che per comodità decidete di raggiungere con l’automobile o con i mezzi pubblici: optare per una bella camminata o per la bicicletta vi aiuterà a smaltire i fastidiosi e dannosi chili di troppo.

Un altro consiglio è quello di concentrare cibi più calorici nella prima parte della giornata, evitando di assumerli dopo le 5 del pomeriggio. Se proprio non potete rinunciare alla brioche al bar la mattina, almeno rinunciate al gelato alla sera, per esempio. Allo stesso modo controllate le quantità: non evitate necessariamente alcune pietanze se proprio ne avete voglia, ma tagliate la quantità. Se per esempio solitamente utilizzate una bustina di zucchero per il caffè, abituatevi a usarne solo mezza.

Non accanirsi e abbandonare le cattive abitudini

Non accanitevi sul pensiero del dimagrimento, poiché spesso è l’errore che compie chi cerca come dimagrire velocemente. La frustrazione può fare capolino ed è normale, ma anche mantenere uno stato quanto più calmo e rilassato possibile aiuta l’intero processo. La pazienza è amica del dimagrimento e della salute, e in ogni caso potrete vedere risultati di settimana in settimana.

Per il resto, cattive abitudini come il fumo, l’alcool e il poco sonno non aiutano di certo a dimagrire, anche nel caso in cui si utilizzino i migliori integratori o la dieta più adeguata.

Per concludere

In conclusione, dimagrire velocemente è possibile, ma bisogna sempre essere giudiziosi e non agire impulsivamente. La bilancia non è l’unico parametro valido per sapere se il proprio corpo è in salute, a maggior ragione considerando che la massa muscolare pesa di più di quella grassa.

Utilizzando i giusti integratori, facendo esercizio, e mangiando in maniera equilibrata, sicuramente riuscirete nella vostra battaglia per la perdita di peso. Consultare un professionista, pertanto un dietista o un dietologo, vi aiuterà ancora di più per capire quali sono gli alimenti migliori per gestire il vostro peso forma.

In questo modo, unendo un ottimo integratore, non dovrete più preoccuparvi dei chili in eccesso, e il vostro dimagrimento risulterà semplice e duraturo.