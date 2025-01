Sanità cuneese in lutto per la morte del dottor Bruno Inaudi, stimato ginecologo

E' morto la scorsa notte il dottor Bruno Inaudi, ginecolo di Cuneo, per anni dirigente medico ospedaliero presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia della Azienda Ospedaliera "S.Croce e Carle" a Cuneo. Da ormai qualche anno era in pensione ma continuava a svolgere l'attività privata nel suo studio in città.

Classe 1958, era molto stimato e apprezzato per le doti cliniche ma anche per quelle umane, che a volte nascondeva dietro modi schivi ma che sapeva comunque trasmettere.

Un ritratto che emerge dalle parole che gli ha dedicato il dottor Corrado Lauro, anche lui per anni al Santa Croce. "Ciao Bruno, la tua serietà, il tuo rigore schivo, il tuo sorriso raro e mai banale ci mancheranno. Ma più di tutto ricorderò il tuo disincanto ironico e la tua amicizia disinteressata, pura e sincera, anche se l'ho potuta assaporare solo a gocce. Riposa davvero in pace".

Parole del tutto condivisibili anche da parte della giornalista che firma questo pezzo (Barbara Simonelli) e che per 16 anni è stata una sua paziente.

Profondo dolore anche tra i suoi vecchi colleghi, con cui non ha mai interrotto i contatti.

A quanto si apprende, la famiglia ha scelto di salutare il proprio congiunto in forma privata.