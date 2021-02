Il sindaco di Sampeyre sulla strada dei Cannoni: "Finalmente un discorso serio e concreto su questo progetto"

Desidero intervenire sul dibattito aperto dal sindaco di Busca Marco Gallo in riferimento all'apertura sperimentale della Strada dei Cannoni per l'estate 2021. Sampeyre ha una parte significativa della strada dei Cannoni (6 km Sampeyre, complessivamente 20 in Valle Varaita se si considerano i Km. di Melle e Busca) e vuole anche esprimere una riflessione sull'interessante confronto tra gli Enti locali interessati.

Intanto ringrazio il sindaco dl Comune di Busca che ha finalmente intrapreso un percorso serio, concreto e partecipato su questa iniziativa, con la proposta di utilizzo per un paio di giorni settimanali per mezzi a motore a senso unico e con la prevalenza per percorsi ciclabili e di trekking.

Mi pare che la proposta, anche se al momento solo abbozzata, contenga interessanti elementi che coniugano sicurezza, attenzione all'ambiente e comunque di un turismo a 360°. Sarà, però, anche importante trovare opportune soluzioni per le aziende agricole che lavorano in montagna.

Mi piace infine l'idea di un monitoraggio nei mesi di luglio ed agosto per avere a fine stagione dati certi sui passaggi al fine di valutare in futuro aggiustamenti e miglioramenti alla sperimentazione.

Sicuramente è fondamentale intraprendere un percorso regolamentare unitario tra tutti i Comuni interessati e trovare le risorse necessarie, almeno 100 mila euro con il coinvolgimento delle Unioni Montane ed i Bacini Imbriferi per la messa in sicurezza almeno iniziale della strada. Sampeyre risponde quindi in modo positivo all'appello lanciato dal sindaco di Busca e resta disponibile ad un confronto proficuo con tutti gli altri Comuni per valorizzare un bene straordinario come la strada dei Cannoni.