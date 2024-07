Sherpa Vertical: una corsa in montagna per portare approvvigionamenti al rifugio Remondino

Con cinque chili di provviste sulla schiena, legati da una corda, in salita verso il rifugio Remondino, in alta valle Gesso.

È lo spirito dello “Sherpa Vertical”, gara goliardica a coppie con sovraccarico, prevista per venerdì 12 luglio. Si parte alle 19 dal Pian della Casa. Ad organizzarla Marco Ghibaudo, gestore del rifugio Remondino e Alice Minetti della community “Ali ai piedi” per sensibilizzare i partecipanti sul duro lavoro del rifugista.

“Ci troviamo a 2464 metri di altitudine e quando saliamo lo facciamo sempre con zaini carichi di roba – racconta Marco Ghibaudo -. Siamo aperti dal 25 maggio e mi è capitato di 'sfruttare' un po' gli amici o gli escursionisti affezionati per farci portare sù prodotti freschi come teste di insalata, pomodori, uova, pane. Così ci è venuta l'idea di organizzare una gara di corsa in montagna scherzosa assoldando sherpa volenterosi, e unendo l'utile al dilettevole”.

Le regole. Sarà una corsa a coppie, con partenza e arrivo assieme e obbligo di essere legati con una corda. Ciascun corridore dovrà presentarsi al via con uno zaino vuoto che verrà riempito con 5 kg di approvvigionamenti forniti dal rifugio al momento della partenza (mele, patate, cipolle, etc.). Vincerà la coppia che riuscirà nel minor tempo possibile a conquistare il rifugio con partenza dal Pian Della Casa. È un percorso vertical di alta montagna aperto a tutti, e sono consigliati bastoncini. A seguire cena in rifugio e premiazioni delle prime coppie maschile/femminile/mista. Il costo di partecipazione è di 15 euro.

Un evento in pieno stile “Ali ai piedi”, come spiega Alice Minetti, allenatrice di atletica leggera: “Con la mia Running Community cerco di organizzare un evento a settimana legato alla natura e alla montagna per valorizzare i sentieri e i punti di ristorazione e accoglienza nel nostro territorio. Lo Sherpa Vertical è un appuntamento conviviale e goliardico. Per il momento ci sono prenotate già una quindicina di coppie ma tanti si iscriveranno a ridosso dell'evento. L'idea di fare correre le coppie legate da una corda è un richiamo un po' più scherzoso alle gare toste in cordata”.