Caramagna Piemonte: la biblioteca civica ricorda l'8 marzo

Le norme in materia di prevenzione sanitaria non hanno permesso di festeggiare l’8 marzo in biblioteca.

Tuttavia le volontarie della biblioteca civica di Caramagna Piemonte non si sono arrese e hanno allestito un espositore con tante proposte di libri scritti da donne che parlano di donne.

"Come si desume dalla cronaca di tutti i giorni, il cammino da percorrere per la parità di genere è ancora lungo: ogni due giorni in Italia vene compiuto un femminicidio , la parità salariale e di carriera non è ancora raggiunta, in politica le donne sono sempre la parte minoritaria. La pandemia ha inoltre colpito più duramente le donne, sia per quanto riguarda il carico di lavoro che le donne hanno dovuto accollarsi in casa, sia per i tagli e le ristrutturazioni che sono state necessarie dalla crisi economica.

L’importante è che le donne si sentano solidali tra di loro e insieme continuino il cammino verso la parità, anche attraverso l’educazione dei figli, maschi e femmine, insegnando loro rispetto ed uguaglianza".