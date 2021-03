A Beinette avvistato un lupo nei pressi della cappella dell'Annunziata [VIDEO]

Stanno facendo il giro del web le immagini dell'avvistamento di un lupo a Beinette, nei pressi della cappella dell'Annunziata.

"Lo abbiamo visto sabato verso le 17.30" - racconta Fiorella Bodino, dei Trucchi, che abbiamo raggiunto telefonicamente - "E' stata certo un'esperienza certamente inaspettata. Mentre eravamo in macchina mio papà ha notato quello che, in un primo momento, sembrava un cane vicino alla strada, ma guardando meglio abbiamo visto che era un lupo. Era vicino alla cappella e per qualche attimo si è fermato. Ho preso il cellulare e ho scattato qualche foto prima che si allontanasse".

Il lupo è stato avvistato anche da altre persone e ripreso in un video che è poi stato condiviso su diverse pagine Facebook e gruppi WhatsApp.