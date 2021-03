Farmacie online: tra i prodotti più venduti integratori alimentari e prodotti fitoterapici

Negli ultimi anni lo shopping online ha registrato numeri da capogiro: il fenomeno ha riguardato anche il settore dei farmaci. Nel 2016 infatti sono sbarcate sul web le prime farmacie online e da allora il numero dei rivenditori autorizzati è in costante aumento. Ad oggi sono più di mille le e-farmacie regolarmente iscritte all'elenco dei soggetti autorizzati dal Ministero della Salute a vendere i medicinali su internet.

Come succede più o meno per tutte le novità, all'inizio le farmacie online sono state accolte con un po' di scetticismo, ma poi si sono rivelate una risorsa importantissima per gli italiani. Nel 2020 il settore ha generato un giro di affari superiore ai 300 milioni di euro. La maggiore possibilità di scelta è uno dei più importanti vantaggi delle farmacie online: la cosa non riguarda solo i medici da banco, ma anche i prodotti fitoterapici e gli integratori alimentari, sempre più richiesti.

Cresce la domanda di integratori e prodotti fitoterapici

Gli integratori alimentari sono degli importanti alleati del benessere e della salute delle persone. La loro assunzione consente di compensare la carenza di alcuni nutrienti fondamentali che può essere innescata da fattori come l'età o un'alimentazione non equilibrata. Ci sono anche i prodotti fitoterapici, che rappresentano una soluzione naturale per rinforzare le difese immunitarie e tenere alla larga i malanni di stagione.

Le soluzioni proposte dalle farmacie online

Gli integratori infatti sono suddivisi in diverse tipologie. Tra i prodotti più richiesti ci sono quelli mirati a rinforzare le difese immunitarie e a favorire il benessere delle vie respiratorie, ma anche quelli che aiutano a tenere sotto controllo il peso. Molti sportivi cercano proprio online gli integratori ideali per le loro esigenze. La Farmacia dell'Ospedale propone soluzioni specifiche anche per tante altre situazioni.

Sono disponibili infatti gli integratori per recuperare tono e vigore, quelli pensati per chi soffre di insonnia, per le donne in stato interessante o in menopausa, per chi vuole migliorare la sua concentrazione, per chi vuole mantenere in salute i propri capelli, la propria pelle, le proprie ossa e così via. Fornendo all'organismo le giuste quantità di nutrienti, questi prodotti sono in grado di dare un importante sostegno alle funzioni fisiologiche e prevenire i fattori di rischio delle malattie.

I vantaggi per la salute ed il benessere

I vantaggi legati all'assunzione degli integratori alimentari possono esser diversi. Ci sono quelli che si schierano dalla parte del cuore, agendo sulla gestione del profilo lipidico, quelli che sono alleati del cervello, perché forniscono le giuste vitamine per facilitare l'apprendimento, rinforzare la memoria e favorire la trasmissione degli impulsi nervosi. Come detto, ci sono i prodotti specifici per le donne, che possono contare su un valido aiuto contro i disturbi causati da menopausa o ciclo.

I prodotti fitoterapici sono soluzioni prive di sostanze sintetiche. Per questo motivo sono perfetti per le terapie di lunga durata, magari abbinati ai classici farmaci. Sono molto utilizzati anche per prevenire le malattie ricorrenti ed i malanni stagionali, come ad esempio le allergie e le infezioni alle vie respiratorie. Possono essere utili anche per contrastare le forme lievi di alcuni disturbi quali l'insonnia, l'affaticamento o lo stress.

Come scegliere ed ordinare i giusti prodotti online

