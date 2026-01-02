Gennaio è il mese giusto per ripartire… anche con i tuoi elettrodomestici Vorwerk

Con l’inizio del nuovo anno torna la voglia di ordine, efficienza e buone abitudini. E quale occasione migliore di gennaio per prendersi cura dei propri elettrodomestici? Per tutto il mese, i Centri Assistenza Autorizzati Vorwerk di Cuneo e Mondovì lanciano una promozione pensata per chi desidera prestazioni elevate e tranquillità nel tempo.
Revisione completa a soli 19 € + IVA, invece di 39 € + IVA.
Un’opportunità concreta per rimettere a nuovo il proprio Folletto o Bimby, affidandosi a mani esperte e qualificate.
Cosa comprende la revisione promozionale
- Apertura dell’apparecchio
- Pulizia interna approfondita
- Igienizzazione completa
- Taratura e pulizia esterna
Un intervento accurato che consente di prevenire l’usura, individuare eventuali anomalie e mantenere l’elettrodomestico efficiente, sicuro e performante nel tempo. La manutenzione periodica non è un costo, ma un investimento che evita guasti improvvisi e riparazioni onerose.
Perché scegliere un Centro Assistenza Autorizzato Vorwerk
Affidarsi a un centro autorizzato fa la differenza. Nei laboratori di Cuneo e Mondovì vengono utilizzati esclusivamente ricambi originali Vorwerk, garanzia di qualità, durata e resa ottimale.
Inoltre, gli interventi sono eseguiti da tecnici formati direttamente da Vorwerk, costantemente aggiornati sulle tecnologie e sulle procedure ufficiali.
Dove prenotare
- Cuneo – Via Felice Cavallotti 23 – Tel. 0171 601362
- Mondovì – Piazza Santa Maria Maggiore 9 – Tel. 0174 245807
La promozione è valida per tutto il mese di Gennaio: un’occasione da non rimandare per iniziare l’anno con il piede giusto e con elettrodomestici sempre al massimo delle prestazioni.
Per rimanere aggiornati su novità, consigli utili e future promozioni, i Centri Assistenza Autorizzati Vorwerk invitano tutti i clienti a seguire le pagine Facebook e Instagram dei negozi. L’informazione giusta, al momento giusto, passa anche dai canali social.
Pagina Instagram https://www.instagram.com/nuovacaper/
Pagina Facebook https://www.facebook.com/nuovacapervorwerk
Prendersi cura dei tuoi elettrodomestici è il loro mestiere. Gennaio è il momento ideale per farlo.