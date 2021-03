Una filiale tutta nuova ed innovativa su Torino, un bilancio in crescita con una chiusura positiva e l’indicatore di solidità (Cet 1 Ratio) al 24,13%, tra i più alti del sistema bancario nazionale.

Nonostante il momento storico di grande difficoltà dovuto alla pandemia, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura continua a crescere. Da pochi giorni ha infatti reso noti i dati di bilancio 2020 che confermano una attenta e prudente gestione delle risorse. Tra i dati più significativi: la raccolta complessiva è aumentata di 166 milioni (+ 18%), gli impieghi sono rimasti stabili (+0,02%), mentre fiore all'occhiello della banca continuano a essere i crediti deteriorati, che la vedono al primo posto all'interno del gruppo Cassa Centrale Banca, le relative coperture e la solidità patrimoniale. Anche il numero di soci è aumentato, arrivando a oltre 8.500.

“Nel corso del 2020 sono stati elargiti contributi a sostegno del territorio per più di 268 mila euro. – commenta il Direttore Generale Mauro Giraudi – Oltre ad aver aiutato le imprese e le famiglie in difficoltà, la banca ha erogato contributi per oltre 100 mila euro a sostegno degli ospedali e delle associazioni impegnate in prima linea nella lotta alla pandemia”. Anche il primo trimestre 2021 registra dati confortanti. “Il nostro impegno prosegue anche quest’anno. Vogliamo continuare a sostenere tutte le nostre imprese e famiglie per superare questo momento di estrema difficoltà. E lo faremo a prescindere da tutte le difficoltà che ci impone la normativa europea di cui si è diffusamente parlato e scritto negli ultimi mesi” conclude il Direttore Giraudi.