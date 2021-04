Savigliano: si prende il sole sul “Maira Beach”

C’è chi ha approfittato di questi giorni di caldo primaverile per prendere un po’ di sole su quella che sembra sempre più una spiaggia della Liguria. Invece no, sono le sponde del torrente Maira a Savigliano.

Nelle foto che ci ha inviato un lettore si vedono alcuni cittadini, apparentemente alcune famiglie con bambini, che si sono recati - nonostante le restrizioni della "zona rossa" - sul litorale del fiume, all'incirca all'altezza del ponte di via della Morina, per fare una passeggiata e trascorrere qualche momento all’aria aperta.

L’aspetto attuale del Maira è così in seguito agli interventi della ditta Tirri di Parma, incaricata a febbraio dalla Regione Piemonte per togliere il materiale che occupava l’alveo, tronchi, vegetazione, legname, e di tagliare le piante che ingombravano il letto del fiume, dal ponte della piscina fino al ponte di via Monasterolo.