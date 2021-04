Rivedi l'ultima puntata de “La m@il del Don”: "Non un addio ma un arrivederci"

Rivedi l'ultima puntata de “La m@il del Don”: il direttore Barbara Pasqua intervista Don Marco Gallo, la persona che ha risposto in questi mesi complicati agli interessanti argomenti proposti dai lettori.

Tra le mail più significative ricevute, Don Marco Gallo sceglie la prima, quella di una giovane che tentava di raccontare la sua solitidine nel vivere la fede: "Ho provato molta empatia e mi ha dato anche molta speranza".

"Sono grato di questa occasione - continua Don Gallo -. La Chiesa non può vivere solo del momento celebrativo che pure deve restare come tale. Se non c'è dialogo, la preghiera si svuota, come anche la relazione di fraternità".

14 pillole video per riflettere sui temi più svariati, curati dal regista Raffaele Massano. Grande è stato l'interesse suscitato nei lettori del nostro quotidiano. Vi riproponiamo l'ultima puntata di questa stagione.

Ma sarà sicuramente un "arrivederci". Grazie per averci seguito.