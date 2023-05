Cuneo, terminati i lavori di asfaltatura del parcheggio pubblico su corso Francia

Il parcheggio, oltre che per i residenti, sarà utilizzato anche dai futuri fruitori di Cascina Vecchia, la cui opera di restauro da parte del Comune è pressoché terminata.

Nei prossimi mesi i gestori, Open Baladin Cuneo s.r.l., MEG Mercato Enogastronomico s.r.l. e Sant’Onorato Società Cooperativa, entreranno in possesso dell’immobile per terminare i lavori a loro carico. L’apertura al pubblico (spazio ristorante, sala convegni ed il Museo della Segale) è prevista per la fine del 2023.