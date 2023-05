Niella Tanaro diventa il paese dei murales dedicati alla filiera del pane

Un percorso che racconti la filiera del pane e il legame che Niella Tanaro ha da sempre con l'arte bianca.

Si arricchisce di una nuova tappa il percorso dei murales, iniziato alcuni anni fa, attraverso il concorso "Niella Tanaro tra pittura e pane", organizzato dalla "Pro Niella Tanaro APS".

Il progetto prevede che, ogni anno, il disegno vincitore del contest venga trasformato in un'opera su una casa del comune, per poter far diventare Niella il paese dei murales.

A conquistare l'ultima edizione il disegno del braidese Alessandro Anastasio che aveva rappresentato un contadino nel momento della semina a spaglio con Niella sullo sfondo.

In questi giorni, grazie all'artista Danilo Oddo, l'opera sta diventando un murale sulla facciata al civico 236 di via XX Settembre.

"Un'avventura iniziata nel 2019 con la nostra amministrazione per la Fiera del Pane" - commenta con orgolgio il sindaco Gian Mario Mina - "Un grande lavoro è stato fatto dalla Pro loco e dal dottor Emanuele Rovella, che abbiamo supportato con piacere. Sono felice nel vedere un'altra opera che celebra una delle fasi della vita contadina del nostro territorio vocato al grano e alle sue farine. L'opera è in fase di realizzazione su una parete di una casa poco distante dal murales realizzato nel 2022. Questo progetto continuerà negli anni fino ad arrivare giù al Borgo per creare un percorso 'diffuso' alla scoperta del paese e della sua tradizione".

Intanto la Pro Niella Tanaro APS ha già pubblicato il bando per il concorso di quest'anno, con un nuovo tema (leggi qui).

"Il tema del 2023 sarà la mietituta a mano - spiega il presidente della Pro Niella Tanaro APS, Emanuele Rovella - "Un'attività che vedeva nel recente passato il coinvolgimento di gruppi familiari che partecipavano a questo faticoso lavoro estivo negli assolati e biondi campi di grano. La scena realizzata dovrà evocare alcune fasi di questo movimentato e corale laboratorio a cielo aperto che racconta più esperienze di lavoro (uso della falce messoira, raccolta e legatura delle spighe in covoni ed assemblaggio della bica, in dialetto "capala" o "borla", ecc.), il tutto inserito in un contesto ambientato nella campagna di NiellaTanaro. Contestualmente verrà riproposto anche il concorso "Il pane artistico", per panettieri e amatori di tutte le età, che si svolgerà sempre nel mese di agosto. Invitiamo tutti a partecipare numerosi".

Le informazioni e i dettagli sui due concorsi e le modalità di partecipazione sono disponibili al sito della Pro Niella Tanaro.