"A Cuneo sono troppi i contenziosi su contratti in essere. La macchina è inflessibile solo con alcuni?"

Quali sono i contenziosi contrattuali e le pendenze legali che il Comune di Cuneo può attualmente contare come aperte sul proprio territorio?

Sono queste due delle domande che il consigliere comunale "Beppe" Lauria ha presentato alla maggioranza nella forma di un'interpellanza, che prende le mosse dalla discussione affrontata dal consigliere nell'ultimo consiglio comunale in riferimento al bando per la gestione delle attività nel Parco della Resistenza: l'assessore Paola Olivero ha stabilito nella sua risposta che il contenzioso attualmente in essere, riferito all'area, sarebbe stato presto risolto e il Comune si sarebbe fatto carico della cosa.

"In più occasioni abbiamo registrato esservi “contenziosi” riferibili a contratti in essere - sottolinea Lauria nel testo dell'interpellanza - . A volte, si ha l’impressione che la macchina sia “inflessibile” nei confronti di alcuni e “adagiata” nei confronti di altri".

Lauria chiede quindi informazioni sui contenziosi attualmente aperti, come detto. Ma scende nello specifico di uno di questi, quello che vede protagonista insieme al Comune la srl "Tettoia Vinaj" - proprietaria dell'omonimo immobile attualmente casa di "Open Baladin" - , chiedendo quali siano le iniziative perpetrate in garanzia del credito, a quanto questo ammonti e quando si prevede di risolvere la situazione. E se sia fattibile un'eventuale risoluzione del contratto in essere e, nei diritti compresi nel contratto di locazione costantemente pagato da "Baladin", il subentro diretto.

L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale di maggio.