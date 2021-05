Alba: un successo l'incontro con lo storico Gianni Oliva

Il 20 maggio si è tenuto nella biblioteca "Beppe Fenoglio" del Liceo Classico “Govone” di Alba l’incontro tra le studentesse e gli studenti delle classi terze, prossimi maturandi, e il prof. Gianni Oliva, autore del saggio storico “La guerra fascista”. L’iniziativa è stata possibile grazie all’impegno della sezione di Alba dell’ANPI e del suo Presidente Enzo De Maria, che ha donato alla scuola numerose copie del testo dell’autore, letto e discusso dagli studenti; nonché per lo sforzo organizzativo compiuto dal Dirigente e dai docenti di Storia del Liceo.

Gli studenti hanno mostrato vivo apprezzamento per questa occasione di confronto, giudicandola estremamente significativa per la capacità dell’autore di offrire una comprensione globale di un periodo storico, di mettere in evidenza il nesso profondo tra cultura storica e coscienza etica e indurre una riflessione sui cambiamenti dell’opinione pubblica e della società di massa, questioni che hanno radici storiche profonde e interrogano ancora oggi il nostro presente.