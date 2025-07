FestivAlContrario: gli appuntamenti al Castello Reale di Casotto e al Santuario di Valsorda a Garessio

Si avvicina il FestivAlContrario 2025, e così i numerosi spettacoli che animeranno l’estate di Castelvecchio di Rocca Barbena, della Val Neva e del territorio circostante. Tanti sono infatti per quest’anno gli appuntamenti nella vicina Garessio grazie alla collaborazione con Note d’artista al Castello Reale di Casotto e con il Comune.

Dopo l’esordio di sabato 12 luglio al Castello di Casotto, nuovo concerto sabato 19 luglio alle 17. Il Trio Eccedente porterà “Fairy Tales”, con Luca Sciri al clarinetto, Luca Soi alla viola e Anita Frumento al pianoforte. Una leggenda vuole che il trio K498 in Mib maggiore (1786) per clarinetto, viola e pianoforte fosse stato concepito da W.A. Mozart durante una partita di biliardo. Le immagini di “Amadeus” di Milos Forman in cui uno sguaiato e impertinente Mozart sublima la sua arte con geniale leggerezza facendosi beffe degli “accademismi” dell’epoca non rende merito al Mozart più intimo, quello capace di slanci creativi tali da trascendere aspetti esclusivamente musicali che emergeranno nel Trio Kegelstatt, K. 498 in programma. Seguiranno Robert Schumann, Märchenerzählungen, Op.132 e Nino Rota con il Trio per clarinetto, violoncello e pianoforte (trascrizione per viola).

Giovedì 24 luglio sarà invece il Santuario di Valsorda a Garessio a ospitare il concerto d’organo di Juan Paradell Solé, organizzato in collaborazione con il Comune di Garessio. Organista emerito delle Celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice e della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” in Vaticano, Juan Paradell Solé è stato organista titolare della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore a Roma per più di un trentennio, ed è titolare della Cattedra di Pratica Organistica e Canto Gregoriano al Conservatorio Statale di Musica Licinio Refice di Frosinone.

Sabato 26 luglio appuntamento con la canzone pop e d’autore per il concerto di Eklettica, in programma alle 21, con Kiki Orsi, voce e Mario Zaccagnini, chitarra. Kiki Orsi oggi è una cantautrice ma prima di tutto questo, un’interprete. “Ci si forma e si impara a personalizzarsi attraverso l’ascolto degli altri, continuo, costante.”Avendo vissuto e cantato ogni genere musicale sin da giovanissima, nella scelta del repertorio per gli EKLETTICA, predilige un’abbraccio in musica spaziando tra i brani più famosi del pop internazionale e nostrano dagli anni ’60 al: Soul; Funky, Jazz; Rhythm’nd blues; musica cantautoriale italiana e brani scritti di suo pugno. Insomma un potpourri di musica per divertirsi e ricordare. Lo spaziare del repertorio le ha fatto pensare a “EKLETTICA”, nome con il quale si identifica il duo. Insomma un pieno di musica, di energia ed emozioni nuove o ritrovate.

L’ingresso agli spettacoli al Castello Reale di Casotto e al Santuario di Valsorda è sempre gratuito fino a esaurimento posti. Info al 351. 3933733 o info@festivalcontrario.com

Programma completo su www.festivalcontrario.com