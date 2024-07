Quanti eventi per trascorrere la domenica in Granda!

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo

Mercatino a Ormea

Domenica 14 luglio a Ormea, Mercatino dell'antiquariato e del riuso lungo le vie del centro storico dalle 9.00 alle 19.00.

Informazioni: Proloco Ormea - +39 338 657 1053 - proloco.ormea@tiscali.it





CARTE DA DECIFRARE A BUSCA

A Busca il 14 luglio c'è Carte da decifrare. Singolari proposte musicali, reading, visite guidate esperienziali e approfondimenti su storia, civiltà e scoperte rivoluzionarie valorizzeranno tre luoghi culturali simbolo del territorio: le suggestive Cave di alabastro, la prestigiosa collezione di arte moderna e contemporanea La Gaia e il monumentale Castello del Roccolo. Possibilità di acquistare i biglietti per entrambe le giornate o singolarmente.

Domenica 14 luglio , alle ore 18.30 presso il Castello del Roccolo Christian Greco, Antonio Cortesi al violoncello con Gianni Armand-Pilon presentano "Alla ricerca di Tutankhamun". Dialogo tra storia, ricerca e musica, in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore. Quando nel novembre del 1922 Howard Carter entra nella tomba del faraone Tutankhamun, la soglia che varca non è solo fisica. Grazie a quella scoperta, che annulla la distanza temporale tra l’antico Egitto e l’epoca delle missioni archeologiche, il nome di Tutankhamun torna infatti a essere pronunciato dopo tremila anni. Avverando, nei fatti, le credenze religiose sulla base dei quali fu concepita, la tomba di Tutankhamun ha garantito al faraone una seconda vita, come simbolo dell’intera civiltà egizia. Un incontro sui generis, capace di unire sapere specialistico e divulgazione scientifica con la musica avvolgente del violoncellista Antonio Cortesi,in una narrazione multidisciplinare e contemporanea di una delle scoperte più straordinarie e rivoluzionarie del mondo. A guidare la narrazione Gianni Armand-Pilon, giornalista e vicedirettore de La Stampa. In caso di maltempo presso il Teatro Civico (Vicolo del Teatro 1, Busca).



Biglietti disponibili su ticket.it

Informazioni: +39 0171 1670 042 - info@fondazioneartea.org - http://fondazioneartea.org/





ENTRACQUE BIKE WEEKEND

A Entracque, presso la piscina comunale, dall'11 al 14 luglio motoraduno e rock beer festival: quattro giorni all'insegna del puro divertimento, musica e spettacoli ad ingresso libero.

Che siate motociclisti esperti o appassionati di moto che vogliono provare l'emozione delle Alpi piemontesi, l'Entracque Bike Weekend offre l'opportunità perfetta per entrare in contatto con persone che la pensano come voi, per godervi un fine settimana ricco di iniziative e divertimento.

Domenica 14 luglio apertura dell’area dedicata allo street food.

Per tutta la durata della manifestazione, esposizione di auto americane e di mezzi storici militari, con i quali sarà anche possibile fare un giro in montagna. Domenica i veicoli sfileranno nell’abitato di Entracque. L’evento è organizzato in collaborazione delle Devil’s witches, animazione ed eventi.

Informazioni: +39 348 3719 098 - +39 349 6053 809 (info stand) - +39 393 8004 069 - entracquebikeweekend@gmail.com





TRACTOR FEST A PRIOLA

Sabato 13 e domenica 14, due giorni di festa tra i trattori a Priola vi attendono, presso il parco manifestazioni.

Domenica dalle 10.30 sfilata dei mezzi, pranzo agricolo (15€ a persona) e nel pomeriggio giochi di abilità con i trattori.

Informazioni: Proloco Priola - +39 320 721 8859 - prolocopriola@gmail.com



MISTERO AL MUSEO DI CASA CAVASSA A SALUZZO

Domenica 14 luglio alle ore 16.00 i Servizi Educativi MuSaKids organizzano un gioco investigativo per famiglie a spasso per le sale del Museo Civico Casa Cavassa a Saluzzo. Sotterfugi, pettegolezzi e invidie rischiano di mettere a repentaglio il buon nome della famiglia Cavassa e una vendetta senza precedenti sta per compiersi… non c’è tempo da perdere: la congiura ai danni del Vicario generale dev’essere sventata! Il costo dell’attività, dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni, è di 5 euro a partecipante con possibilità per gli accompagnatori di visitare il Museo Civico Casa Cavassa a tariffa ridotta.

Informazioni: MuSa - Musei Saluzzo - +39 329 3940334 - musakids@itur.it - musa@itur.it - https://visitsaluzzo.it/





PIAZZA DI CIRCO A MONDOVI'

Dal 5 al 14 luglio il rione Piazza di Mondovì ospita Piazza di Circo, con una serie di spettacoli e appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un grande appuntamento per sognare a occhi aperti.

Informazioni: +39 347 825 1804 - macrame.m@libero.it - https://www.piazzadicirco.it/



CUNEO ILLUMINATA

Luci, musica, straordinari spettacoli, mercatini e tanti eventi collaterali: tutto questo è Cuneo Illuminata, la manifestazione che torna in città dal 5 al 28 luglio.

Domenica 14 luglio alle 10 la Celebrazione eucaristica in onore della Madonna del Carmine in Contrada Mondovì.

Domenica sera il tradizionale spettacolo di luci a tempo di musica in via Roma.

Informazioni: +39 0171 690 217 - info@cuneoilluminata.eu - https://www.cuneoilluminata.eu





FESTA PATRONALE A CARAGLIO

Da giovedì 11 a lunedì 15 luglio torna a Caraglio la tradizionale Festa Patronale della Madonna del Castello: cinque giornate ricche di appuntamenti gastronomici e musicali all'insegna dell'allegria.

Domenica 14 luglio alle ore 21.30 nel Piazzale delle scuole balli occitani con Daniela Mandrile.

Lunedì 15 luglio nel Piazzale delle scuole alle ore 20.00 gran polentata (prenotazione Lara 346.1546124 o Alessia 340.8779704), dalle 21.30 ballo liscio con Maurizio e la Band.

Informazioni: Insieme Per Caraglio - +39 329 2516729 - info@insiemepercaraglio.it - www.insiemepercaraglio.it





SAGRA DELL'AGNOLOTTO A VERZUOLO

Tutto pronto per la Sagra dell'Agnolotto d’la Vila e del Villuccio. Appuntamento a Verzuolo dal 12 al 14 luglio per l'imperdibile evento gastronomico tra spettacoli ed esposizioni. La Pro loco della Villa di Verzuolo “lancia” il calendario dell’evento più atteso dell’estate: un nuovo fine settimana di appuntamenti dedicati in particolare alla gastronomia locale, in programma dal 12 al 14 luglio.

La giornata di domenica 14 luglio sarà dedicata all’apertura mensile del Castello e dell’Antica Parrocchiale. Le prenotazioni per le visite guidate, come sempre, sono aperte consultando il portale www.villadiverzuolo.it. Per tutta la giornata nel parco va in scena “Verzuolo nel tempo: Romani e Liguri i primi verzuolesi”: viene allestito un campo storico a cura dell'associazione culturale verzuolese Orme della Storia, che propone un viaggio nel tempo, quando la collina era abitata dalle prime popolazioni stanziali. Saranno offerte dagli appassionati di storia e rievocazioni visite guidate e dimostrazioni, rivolte ad un pubblico di grandi e piccini. Sempre nel parco, al pomeriggio, la giornata proseguirà con balli di liscio e latino americani assieme a Piero, Elena e la Emotion Dance. A partire dalle 21.30, la serata di chiusura sarà dedicata ai balli caraibici, per tutto completo nell’estate.

Informazioni: Villa di Verzuolo - +39 329 2169 741 - villadiverzuolo@gmail.com - https://villadiverzuolo.it/



FESTA DELLA LAVANDA A VALDIERI

Ad Andonno (Comune di Valdieri) ritorna la celebre Festa della Lavanda "Ai Tempi d'l'Izòp". Durante il fine settimana rivivremo l'atmosfera dei tempi in cui la raccolta della lavanda spontanea rappresentava un'attività fondamentale per l'economia della comunità. Vi aspettiamo numerosi! Ingresso libero e gratuito.

Domenica 14 luglio

Ore 9,00 - 18,00: mercatino per le vie di Andonno.

Ore 9,00 - 17,00: "Musei Aperti"

Porte aperte al Museo Tabàs, dedicato alla vita delle famiglie di Andonno a cavallo tra '800 e '900, e al Museo di Arte sacra, nel quale è possibile ammirare una collezione di antichi paramenti sacri, testi liturgici e camici di varie confraternite. Durante la giornata sarà possibile visitare anche il museo privato degli Antichi mestieri (allestito da Renato Rosso) e le cappelle di San Sebastiano e della Madonna del Gerbetto.

Ore 10,00 - 17,00: "Esperienze di Lavanda" in centro al paese.

Una serie di laboratori creativi gratuiti e senza prenotazione, rivolti sia ai bambini che agli adulti, che valorizzano i tanti saperi legati alla trasformazione della lavanda spontanea custoditi dalle persone di Andonno.

Per informazioni più dettagliate sui singoli laboratori vi invitiamo a consultare il sito del Parco Alpi Marittime.

Ore 12,00: Pranzo comune in Piazza Sant'Eusebio. Menù ancora da definire.

Ore 15,00: "Ai Temp d'l'Izòp" in Piazza Sant'Eusebio.

Una rievocazione storica inedita che restituisce le esperienze e i ricordi degli anziani di Andonno, custodi di un patrimonio culturale inestimabile.

Un viaggio indietro nel tempo per rivivere insieme alla comunità locale l’esperienza della "cria" e le storie di vita che ruotavano intorno alla raccolta della lavanda spontanea.

Ore 16,30: Danze Occitane.

Musica e balli con il gruppo "Li Destartavelà".

Informazioni: Aree Protette Alpi Marittime, Valdieri - +39 0171 976 800 - info@areeprotettealpimarittime.it - https://www.areeprotettealpimarittime.it/





TEATRO IN BORGATA MONTANA A ROSSANA

Domenica 14 luglio, in Borgata Grossa di Lemma di Rossana, avrà luogo per la prima volta il Teatro in Borgata montana con lo spettacolo "Mucche ballerine". L'iniziativa è interna al palinsesto "Rossana brucia", con patrocinio di Fondazione Piemonte dal vivo. Si raggiungerà la borgata a piedi partendo dalla piazza di Lemma (meno di 1km di percorso pianeggiante). Servizio navetta gratuita per persone con disabilità motoria. Costo dello spettacolo €5,00 a persona (bambini esclusi). Portare pranzo al sacco e tovaglia da picnic. Servizi igienici in loco. Acqua e anguria a volontà. Per info e prenotazioni 331.225846

"Mucche ballerine" al Parco della Resistenza in Borgata Grossa di Lemma, Rossana. Dopo un picnic in compagnia negli spazi del Parco, alle ore 15:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale, a cura di Curious Industries a partire da un'idea di Alessandra Celesia (in scena) e da una sceneggiatura di Marco Bosonetto. "Cosa vedremmo della Resistenza, se a raccontarla fossero gli occhi di tre mucche d'alpeggio?" "Una storia che sa di fontina stagionata, latte appena munto e villaggi carbonizzati, tra amore e dinamite, partigiani e Radio Londra, incendi e rappresaglie, bipedi umani complicati e cani pastori un po' fascisti".



Alle ore 10.30 visita guidata al Museo della Resistenza, alle ore 12.30 pic-nic in Borgata Grossa di Lemma.

Informazioni: Pro loco di Rossana - Rossana – 333.1606505 - prolocorossana@libero.it - https://www.prolocorossana.it/



FESTA PATRONALE A PAESANA

È di nuovo il momento della festa patronale di San Giuseppe. Appuntamento dal 12 al 15 luglio con quattro giorni di divertimento per tutte le età e tutti i gusti, nel bellissimo borgo di Santa Margherita! Per tutta la durata dell'evento sarà presente il Luna Park con food-truck.

DOMENICA 14 LUGLIO

ORE 10: mercato per le vie del borgo con raduno di auto tuning e trucca bimbi.

ORE 21: si balla occitano con il gruppo Triolet.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

ORE 15.30: giochi per bambini a cura dell'Oratorio di Paesana.

ORE 19: patate e ajè presso Il Giardino (prenotazione obbligatoria).

Informazioni: +39 0175 94 105 - prolocopaesana@gmail.com





FESTIVAL DEI SARACENI a Pamparato - Mondovì - Vicoforte

Dal 6 luglio al 30 agosto il Festival dei Saraceni di Pamparato, la decana delle rassegne dedicata alla musica antica del nostro paese organizzata dalla Fondazione Academia Montis Regalis di Mondovì in collaborazione con il Comune di Pamparato, giunge quest’anno alla sua 57ª edizione.

Si tratta di un traguardo quanto mai importante, che ha visto la manifestazione avviata nel 1968 dal professor Mauro Uberti rinnovarsi nel corso del tempo fino ad assumere la conformazione attuale, in grado di aderire maggiormente al gusto del pubblico dei giorni nostri.

Domenica 14 luglio alle ore 18 - Sala Ghislieri, Via Francesco Gallo – Mondovì

CELEBRITY HARP NIGHT

CONCERTO DI GALA DELL’HARPMASTER 2024

Opere di Johann Sebastian Bach, Andrea Melis, Henriette Renié, Edith Canat de Chizy, Benjamin Britten e Manuel de Falla

Claudia Lamanna, Alexandra Bido, Beatriz Cortesao, arpe



Domenica 14 luglio alle ore 16 presso l'Oratorio di Sant’Antonio - Pamparato

IL CAVALLINO E IL GRANDE FIUME GIALLO

Diego Marangon: Il cavallino e il grande fiume giallo, fiaba musicale

Allievi del Summer Camp 2024, Diego Marangon, direttore



Informazioni: +39 0174 46 351 - segreteria-artistica@academiamontisregalis.it



ROUMIAGE A L’ADOULOURADO

A Sancto Lucio de Coumboscuro domenica 14 luglio, ritorna il pellegrinaggio tra fede e arte del

tradizionale “Roumiage a la Vierge Adoulourado”. La giornata si caratterizza per due importanti momenti di intima e sentita partecipazione popolare: la parte religiosa con Santa Messa e pellegrinaggio sulla montagna e l’apertura delle rassegne d’arte estive. La mostra sarà aperta dal 14 luglio al 1 settembre, negli orari: 10/12 – 15.30/18.30.

Il pellegrinaggio ed il culto alla “Adoulourado”, la Vergine Addolorata, la tradizione lo colloca a metà settecento. Culto che si è sovrapposto alla presenza sino dall’anno mille dei Monaci benedettini di San Teofredo giunti in valle dalla casa madre di Puy-en-Velay - nel Massiccio Centrale francese. Per collegare i vari monasteri sulle Alpi e la casa madre, scelsero la via del Colle della Maddalena, evitarono gli allora pericolosi fondovalle, scesero per il colle dell’Ortica nel vallone di Coumboscuro e si impiantarono in due luoghi in valle Grana: a Santa Maria della Valle, che assunse importanza come centro propulsivo di fede e di bonifica delle terre e sul dosso alpino del “Couvent” in Coumboscuro, prossimo al colle “de l’Ourtìo”.



Passato antico, che nel “Roumiage” di domenica 14 luglio, uniranno e faranno incontrare genti e parlate delle varie valli di Cuneo e Torino, accomunate dal sentimento religioso e dalla sensibilità verso l’arte e la trasmissione di emozioni e sapere. La lingua provenzale alpina, infatti, risuonerà nei canti della Messa delle ore 15 e lungo il successivo “Roumiage”, il breve percorso del pellegrinaggio sulla montagna di Coumboscuro, dove alle cinque stazioni, sono attesi i commentatori – laici e religiosi, che attualizzeranno nelle loro diverse lingue madri, i Misteri della Gioia, nei loro commenti davanti a piloni e cappelle. Ai partecipanti verrà fornito il testo delle antiche laudi provenzali e l’universalità dell’ “Ave Maria”, si trasformerà nella più intima e segreta “Te saludou Marìo”.



Alle ore 17 l’inaugurazione della rassegna d’arte “FAIETES – anima selvatica”, sarà momento importante, poiché l’artista è considerato tra i più rappresentativi scultori delle Alpi.

Tutte le figure sono ricavate dal legno. Figure quindi che si estendono in verticale e che ritraggono esclusivamente donne. Un viaggio tra immaginario e reale, dove Challier rende visibile l’universo nascosto delle “faiétes”, le fate silvane che la mitologia delle Alpi tra Piemonte e Provenza colloca come mamme dei boschi e reputa misteriose e bellissime.



A chiusura della giornata, la “Merendolo”, merenda sull’aia con pane di segale, formaggi, “somo d’ai”, le danze, le musiche tradizionali ed in costumi delle valli alpine, che coloreranno il percorso processionale e tutta la giornata del 56° “Roumiage a la Vierge Adoulourado” 2024.

Informazioni: +39 0171 98 707 - info@coumboscuro.org - https://www.coumboscuro.org/



Festa di Pollenzo

Dal 12 al 14 luglio si svolgerà la Festa di Pollenzo 2024 con street food, animazione e musica.

Festa della Madonna del Carmine a Grinzane Cavour

Dal 13 al 16 luglio torna a Grinzane Cavour (CN) la tradizionale Festa della Madonna del Carmine con serate musicali ed enogastronomiche, spettacolo pirotecnico e mercatino dell'artigianato. Per le cene è necessaria la prenotazione



Festa della Madonna del Carmine a Piobesi d'Alba

Dal 10 al 14 luglio si svolgerà a Piobesi d'Alba la festa patronale presso la Parrocchia della Madonna del Carmine. In programma cene. serante danzanti, dj set ed eventi sportivi con camminata notturna e tour in bici.





Goodwine Neviglie

Dal 12 al 14 luglio torna a Neviglie l'evento Goodwine.

Il tema dell’edizione 2024 è “Tutela, Rispetto e Sviluppo Sostenibile: Un Futuro Responsabile”. Questo straordinario weekend sarà caratterizzato da una serie di eventi enogastronomici e

Sono previste cene, tavole rotonde -convegno sui temi annuali di maggior interesse,“Neviglie si colora” estemporanea di pittura per le vie ed i paesaggi di Neviglie, mercatini delle cose belle, buone e curiose, visite guidate ai monumenti e beni ambientali, degustazioni di prodotti e piatti locali, Premio “Caviot d’argento”





Musica e spettacoli

Musica al Monviso

Domenica 14 luglio a Crissolo "Musica al Monviso": doppio appuntamento musicale con il Conservatorio Ghedini di Cuneo. Alle ore 7.00 presso la stupenda cornice naturalistica di Pian del Re Sorgenti del Po "Concerto all'Alba" - Quartetto di Flauti; alle ore 12.30 presso il rifugio Quintino Sella "Concerto al Rifugio" - Quintetto di Ottoni e Quartetto di Trombe. Ingresso gratuito.

Le eccellenze del Conservatorio Ghedini di Cuneo saranno protagoniste della domenica dal titolo “Musica al Monviso”, una giornata - evento in Alta Valle Po. Prima un concerto all’alba, alle sorgenti del Po, e poi lassù, al Quintino Sella, dove tutto ebbe inizio 20 anni fa. Un trekking (620 metri di dislivello) da compiere (per chi lo vorrà) in compagnia degli Accompagnatori Naturalistici dell’Associazione Vesulus.



Info e modalità di accesso al sito del concerto su www.suonidalmonviso.it

Informazioni: Suoni dal Monviso - 349 3282223 - info@suonidalmonviso.it - https://www.suonidalmonviso.it/





LA VOCE DELLA NATURA A BALMA BOVES

Domenica 14 luglio alle ore 17.00 presso l’affascinante cornice incantata dell’antico borgo di Balma Boves "La Voce della Natura": concerto di musica, canto e poesia dedicato alla bellezza ed al rispetto dell’ambiente che ci circonda, fonte di vita, salute e benessere. Raffaella Buzzi (voce), Luca Allievi (chitarra) Enzo Fornione (pianoforte). Ingresso gratuito.

Per accedere al sito di Balma Boves sarà attivo, a partire dalle ore 16:00, un servizio navetta con partenza dal parcheggio presso la Frazione Rocchetta del Comune di Sanfront.

In alternativa alla navetta, per chi volesse raggiungere il sito con un’affascinante passeggiata nella natura (durata circa 35 minuti), si consigliano abbigliamento e calzature sportive.

La partecipazione al concerto e il servizio navetta sono gratuiti, previa iscrizione tel. 349/8439091 – 348/5835677, oppure tramite prenotazione sul sito monasterodellastella.it



In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Monastero della Stella a Saluzzo, in piazzetta Trinità 4, alle ore 17.

Informazioni: Espaci Occitan - 0171 904075 - segreteria@espaci-occitan.org - www.espaci-occitan.org



Ensemble del Giglio in concerto a Demonte

Domenica 14 luglio, ore 21, nella chiesa di Santa Croce a Demonte, si esibiranno l‘Ensemble del Giglio diretto da Livio Cavallo e la Corale Valle Stura con la partecipazione del musicologo e compositore Marco Lombardi. Ingresso libero.

Informazioni: Associazione Culturale Amici di Demonte - +39 338 208 6992 - amicididemonte@gmail.com



FESTIVAL CONTAMINAZIONI A FRABOSA SOPRANA

Nel mese di luglio il Festival Contaminazioni di Estemporanea a Frabosa Soprana entra nel vivo, con dieci concerti gratuiti tra musica classica, tango, spettacoli di orchestre giovanili e importanti collaborazioni con orchestre estere, dal 6 al 27 luglio.

Domenica 14 luglio ore 11.00 (sala polivalente)

"Potpourri"

Orchestra Giovanile TAKKA BAND. Tamara Baio — direttore

In collaborazione con i corsi di Perfezionamento Musicale Frabosa 2024



Informazioni: Estemporanea - +39 334 232 0012 - info@estemporanea.eu - https://www.estemporanea.eu/





Magliano Alfieri Classic Festival

Una settimana di alta formazione artistica e musicale, con masterclass dirette da maestri di esperienza e fama internazionale. Un’iniziativa volta a portare sul territorio del Roero una proposta formativa e culturale di alto livello nell’ambito della musica da camera e della musica elettronica.

- Domenica 14 luglio Magliano Alfieri, Castello: ORE 10:00 “FESTIVAL IN FESTA” ORCHESTRA DEL MAGLIANO ALFIERI CLASSIC FESTIVAL - ORE 21:00 “UN VIOLONCELLO CONTEMPORANEO AL CASTELLO”

- Martedì 16 luglio Magliano Alfieri, Castello: ORE 21:00 CONCERTO STUDENTI DEL MACF FESTIVAL

I concerti sono gratuiti.





Castelli aperti e luoghi storico-artistici da visitare

Visita al Santuario di San Costanzo al Monte e alla chiesa parrocchiale San Pietro in Vincoli di Villar san Costanzo

Nuova occasione di visita con i Volontari per l’Arte al Santuario di San Costanzo al Monte e alla chiesa parrocchiale San Pietro in Vincoli di Villar san Costanzo, domenica 14 luglio dalle 14.30 alle 17.30. Non è richiesta la prenotazione, la visita a San Costanzo al Monte costa € 3,00, quella alla chiesa di San Pietro in Vincoli € 1,00. Per visitare in altre date occorre chiamare Margherita (+39 335 778 0966), la parrocchia (+39 0171 902 432) o il Comune (+39 0171 902 087).

Informazioni: Comune di Villar San Costanzo - +39 0171 902 087 - info@comune.villarsancostanzo.it





Escursione alle cave di Busca

Domenica 14 luglio escursione, in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Le partenze sono alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio, ci si sposterà in auto fino al Parco Francotto e da lì si proseguirà a piedi. Prenotazione obbligatoria. Il costo è di 10 euro, gratuito per i bambini fino ai 6 anni.

Le antiche cave, ora dismesse, da cui veniva estratto il pregiato alabastro rosa di Busca si presentano in cinque canyon assai suggestivi, scavati sulla collina dell’Eremo, con una larghezza che varia dai due ai quattro ai quattro metri, un’altezza pari a fino circa 35 metri e una profondità fino a circa cento metri.



Il bellissimo geosito è di interesse sia dal punto di vista storico che geologico. Vi si possono notare i segni delle attrezzature che venivano utilizzate per l’estrazione dell’alabastro, conosciuto anche come “Onice di Busca” o “Onice Piemonte”. E’ stato per secoli un materiale molto pregiato e ha avuto il suo massimo impiego nel periodo compreso tra il ‘700 ed il ‘900.

Si può vedere in molte chiese del Piemonte dove è stato utilizzato per la realizzazione di colonne, altari e balaustre: oltre che nelle settecentesche chiese di Busca, nella basilica di Superga e nella chiesa di San Filippo Neri di Torino, nella cattedrale di San Donato di Mondovì ed in tante altre. Utilizzato anche nelle case signorili per caminetti, tavolini e sculture.

Il luogo è senza dubbio oltre che affascinante, è fonte di informazioni anche scientifiche per lo studio della geologia e del clima; inoltre può essere usato come palestra per gli speleologi e per il Soccorso in luoghi impervi: ma può essere raggiunto esclusivamente se muniti di appositi permessi o in visite guidate autorizzate.

Informazioni: +39 371 5420 603 - ecomuseobusca@gmail.com