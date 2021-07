E' Nicole Allasia la giovane vittima del drammatico incidente a Montanera

Una giovane ragazza di 20 anni, Nicole Allasia, studentessa di Scienze della Formazione Primaria di frazione Ceriolo, a Sant'Albano Stura. E' lei la vittima del tragico incidente avvenuto nella notte appena trascorsa a Montanera, sulla provinciale 3.

Nicole era in auto con un'amica, anche lei 20enne e anche lei di Sant'Albano. Era alla guida della Peugeot 208 che si è scontrata frontalmente, in modo violentissimo, con un'Audi A3. E' ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Cuneo.

Ferita in modo meno grave anche la 23enne di Peveragno alla guida dell'Audi. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Mondovì.

Un bilancio gravissimo quello dell'incidente avvenuto attorno alle 3 di notte. Con un'altra giovanissima vittima della strada.

Sul posto hanno lavorato per ore i vigili del fuoco di Cuneo e i volontari di Morozzo. I carabinieri della stazione di Morozzo stanno procedendo con gli accertamenti sulla dinamica.

Il sindaco Giorgio Bozzano non è in paese, quando viene raggiunto dalla tragica notizia. "Da parte mia e dell'amminsitrazione tutta, non posso che esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di questa giovane. Una vita spezzata così non si può commentare. Ora il pensiero va alla sua amica, che sta lottando tra la vita e la morte in ospedale a Cuneo. E' necessario intervenire, le nostre strade sono pericolosissime. Troppi giovani continuano a morire, rischiamo di perdere una generazione".