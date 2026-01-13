Castelletto Stura, interruzione elettrica in mattinata per un guasto ai cavi

Disagi nella mattinata di oggi, martedì 13 gennaio, a Castelletto Stura, dove una parte del paese è rimasta senza corrente elettrica per alcune ore. Il disservizio è stato causato dal danneggiamento di un cavo durante lavori di scavo effettuati dall’Acda sull’acquedotto comunale.

Le interruzioni hanno interessato diverse utenze e hanno provocato disagi anche al municipio. In questo caso, pur essendo presente la corrente, è venuto a mancare il servizio dati, rendendo impossibile utilizzare le linee internet.

Il guasto è stato riparato nel corso della mattinata e la situazione è tornata alla normalità poco prima delle 13.