Tir si ribalta nel pomeriggio sulla provinciale 58 a La Morra

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 58, nel tratto che da La Morra conduce a Cherasco, in regione Cerretto. Intorno alle 16.25 un tir si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco accorsi immediatamente sul posto. L’uomo sarebbe apparso in condizioni non gravi ed è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per gli accertamenti del caso.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico, con disagi alla circolazione nella zona. La situazione è però tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.