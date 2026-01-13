 / Cronaca

Cronaca | 13 gennaio 2026, 18:52

Tir si ribalta nel pomeriggio sulla provinciale 58 a La Morra

Incidente in regione Cerretto: conducente estratto dai Vigili del Fuoco e affidato al 118, traffico rallentato ma tornato regolare

Incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 58, nel tratto che da La Morra conduce a Cherasco, in regione Cerretto. Intorno alle 16.25 un tir si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

Il conducente, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco accorsi immediatamente sul posto. L’uomo sarebbe apparso in condizioni non gravi ed è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto per gli accertamenti del caso.

L’incidente ha provocato rallentamenti al traffico, con disagi alla circolazione nella zona. La situazione è però tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada. 

redazione

