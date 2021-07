"I fratelli Ceirano - i Cuneesi primi costruttori di auto", pubblicato il libro di Raffaele Sasso

In questi giorni è stato pubblicato il libro “I fratelli Ceirano – I cuneesi primi costruttori di automobili in Italia” nel 1899, scritto dal giornalista monregalese Raffaele Sasso, edito da “CEM”, in occasione del week end a loro dedicato che caratterizza l’appuntamento annuale con le ‘Vecchie Signore’: automobili e motociclette di grande interesse storico, prodotte tra il 1900 ed il 1940, in programma a Mondovì, Vicoforte e Briaglia, venerdì 30, sabato 31 luglio e domenica 1° agosto. Raduno organizzato dall’Associazione “La Funicolare”, facente parte di “Mondovì e motori”, e da Mario Garbolino, promotore ed organizzatore da quindici anni dei “Week end con le Vecchie Signore”, grazie al prezioso supporto dell’imprenditore monregalese Enzo Garelli, ulteriormente rafforzati dall’ingresso del “Club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori” di Albenga (il più grande d’Italia nel settore auto e moto d’epoca).

«Nel libro – dichiara Raffaele Sasso – è la ricostruzione storica della vita dei fratelli Ceirano, partiti da Cuneo per Torino, con idee per future realizzazioni nel settore bici-moto e auto, frutto di un ingegno e lungimiranza che, allora, precorreva i tempi. Mettere insieme episodi e le loro vite non è stato semplice, ma grazie alla disponibilità di parecchie persone, anche la ricostruzione delle loro società è stata possibile, scoprendo che furono i primi a realizzare un’auto in Italia, dando avvio alla prima sua produzione industriale, ma anche che la “Itala”, l’auto vincitrice della prima gara Pechino- Parigi, del 1907, fosse nata da una loro società e fosse di loro prima produzione».

Negli anni a venire il raduno sarà dedicato ad altri nomi noti del mondo dei motori: da Giovanni Battista Bertone a Giorgetto Giugiaro; da Luca Cordero di Montezemolo a Flavio Briatore, sino a Gigi Taramazzo, Giuseppe Dardanello, Guido Fossati, Pierfelice e Luca Filippi. Così, per rendere indelebile il ricordo di ognuno, è nata la collana ‘La storia siamo noi’, edita CEM. Il primo volume celebra ‘I Fratelli Ceirano’, di Cuneo, ma anche con trascorsi nella casa Mollea Ceirano di Vicoforte: un vero e proprio percorso alla scoperta della passione e dei personaggi che dal cuneese partirono alla conquista di uno spazio nella vetrina mondiale dell’automobile. Facevano parte di una famiglia numerosa – 12 figli, loro, 4 maschi (Giovanni Battista, Giovanni, Matteo e per qualche tempo presente nelle prime società anche Ernesto) e 8 femmine – il cui padre era emigrato a Cuneo da Tarantasca e che di mestiere faceva l’orologiaio.