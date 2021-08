Il Torino Outlet Village resta aperto tutto il mese di agosto, Ferragosto compreso, per una full immersion di shopping&experience

Il Torino Outlet Village non va in vacanza. La realtà piemontese dello shopping a prezzi imbattibili resterà aperta per tutto il mese di agosto, compreso il giorno di Ferragosto, continuando a offrire ai suoi visitatori un mix di proposte shopping&experience esclusive.

Incastonato nel cuore pulsante della regione Piemonte, a una manciata di minuti da Torino, in una posizione strategica, tra i valichi di confine e le spiagge della Liguria, il Torino Outlet Village è una tappa perfetta per il mese d’agosto. In questo periodo l’outlet può offrire delle offerte ancora più speciali, grazie ai saldi di stagione. Tutti i giorni, dalle 10 alle 20, gli store del Village saranno aperti ai clienti con le loro selezioni di abbigliamento e accessori e molto altro ancora,

Per chi volesse acquistare qualcosa di unico prima di partire per le vacanze, o per chi fosse di ritorno dalle ferie e volesse fare una deviazione speciale, o ancora per i turisti che si avventurano alla scoperta di Torino&dintorni, questo è il posto perfetto per una gita. Il Village è un ambiente aperto e sicuro, ideale per chi vuole godersi una giornata di shopping e relax.

Dal 20 al 22 agosto, inoltre, ci sarà uno sconto ulteriore del -20% su capi selezionati, già saldati, all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa. La promozione LAST CALL è un’occasione da non perdere per chi desidera concedersi un piccolo o grande sfizio.

Le novità di agosto non finiscono qui. Il Torino Outlet Village è da sempre una realtà che celebra il territorio e tutte le sue perle, conosciute o nascoste. Per il mese d’agosto, l’Info Point del Village esporrà quattro foto della Reggia di Venaria, che attualmente ospita al suo interno una mostra titolata “Una Infinita Bellezza”.

I visitatori che decideranno di iscriversi all’esclusivo Vip Club, che darà loro la possibilità di poter accedere ad iniziative e promozioni uniche nel corso dell’anno, potranno ottenere un immediato sconto, da 14 a 10 euro, per l’ingresso alla Reggia di Venaria e alla mostra, in programma fino al 1° novembre prossimo.

Per chi invece avesse già visitato la mostra, basterà esibire il biglietto all’info Point del Village per ricevere un Welcome drink e la One Day Card.

Un agosto speciale vi aspetta al Torino Outlet Village, fra shopping e cultura, arte e food.