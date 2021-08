Un flop la manifestazione contro il green pass a Cuneo alla vigilia dell'entrata in vigore

Poche decine di persone, defilate e non organizzate con altoparlanti e cartelli, in largo Audiffredi a Cuneo, per la manifestazione contro l’obbligo di Green Pass, che scatterà domani 6 agosto.



Si tratta della terza indetta in città, ma questa non era preavvisata. Ingente, al contrario, la presenza di forze dell’ordine. In questo tipo di manifestazioni senza preavviso il promotore, se individuato, viene denunciato per violazione al TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).



Si attendono numeri importanti, invece, per quella che si svolgerà sabato 8 agosto ad Alba, per cui è stato dato il preavviso.