Arredamento moderno: scopri i migliori tavoli consolle allungabili

Una buona parte delle abitazioni non permette ampi spazi per ospitare grandi mobili. Che sia una piccola cucina abitabile o un mini-soggiorno adibito a sala da pranzo è necessario scegliere delle soluzioni funzionali e adatte alle dimensioni dell'ambiente. Per questo esistono innumerevoli arredi allungabili e multifunzionali che possono risolvere questo tipo di problemi. Su arredaremoderno.com è possibile trovare una vasta scelta tra alcune delle aziende di design più celebri e rinomate per quanto riguarda i tavoli consolle allungabili .

Tavoli consolle allungabili su arredaremoderno.com

Alcune delle aziende più note nel mondo del design, come per esempio Altacom, Cattelan e Tonin Casa, offrono soluzioni pratiche per la scelta dei tavoli consolle allungabili, perfetti per ogni situazione e contesto. In base alle proprie necessità è possibile scegliere il tavolo di cui si ha bisogno. Queste marche è possibile trovarle sul noto sito di arredaremoderno.com che offre questi prodotti a prezzi vantaggiosi.

Di norma esistono tre tipologie di tavoli consolle allungabili:

con porta prolunghe: sono quelli dotati di un vano occultato dove riporre le allunghe quando non vengono utilizzate.

Senza porta prolunghe: che, al contrario, non presentano un vano porta prolunghe e quindi si dovranno riporre altrove.

Con prolunghe integrate: le allunghe stesse sono già parte costitutiva della consolle, senza dover né togliere né aggiungere nulla.

Tutte le opzioni offerte su Arredare Moderno seguono una linea semplice e di alta qualità, posizionabile in qualsiasi casa e stile di design. Per esempio, abbiamo l’estendibile tavolo Lobby Altacom. Chiuso riveste il ruolo di una resistente consolle a muro, un arredo ausiliare per potervi appoggiare oggetti d’uso o a semplice scopo decorativo. Mentre all’occorrenza si trasforma in un tavolo estendibile fino a 2,90 metri, per ospitare più persone durante i pasti.

È costituito da una robusta struttura in metallo a quattro gambe che sostiene un piano rettangolare in diverse finiture, come legno, laccato, nobilitato o effetto malta.

Un altro prodotto in offerta è il tavolo consolle Ulisse di Pezzani, costituito da un piano e da allunghe in laminato ecologico e da una struttura in lamina di acciaio. La sua estetica versatile lo rende idoneo in qualsiasi stile di arredamento.

Poi c’è la splendida consolle allungabile Slash di Colico, completamente realizzata in legno di rovere. Ha un particolare intaglio sulla superficie delle gambe che caratterizza il suo tipico aspetto nordico. Slash è perfetta in qualsiasi ambiente domestico. Dall’entrata al soggiorno, dall’area lavoro alla camera da letto. Fa la sua bella figura anche posizionata ed inserita nel proprio studio o ufficio.

Quali consolle moderne scegliere su arredaremoderno.com

Non solo tavoli estendibili, anche le consolle moderne sono ormai un indispensabile arredo da interni ed esterni anche. Solitamente si posizionano all’ingresso per una questione di praticità dove appoggiare o raccogliere oggetti necessari quando si rientra o prima di uscire di casa. Ma sono molto utilizzate anche nell’area living, magari poste dietro al divano o per accompagnare il sottoscala.

Tra le consolle moderne che vengono proposte abbiamo l’elegante Tiffany di Tonin Casa. Un concentrato di design e cura nei dettagli che rendono questa consolle davvero preziosa proposta in soggiorno. Il suo stile e bellezza la rendono protagonista dell’area. Dalla linea sinuosa ed elegante, di classe, rappresenta un vero prodotto di alta qualità firmato made in Italy.

Tiffany è strutturata in legno di frassino e altre finiture, in noce Canaletto, rovere scuro o naturale. Le sue ante sono rivestite in pelle o ecopelle con trama trapuntata a rombi.

Tra la moltitudine di proposte citiamo anche l’eterea e frizzante Amaca di Tonelli Design. Ottima inserita in piccoli ambienti, in quanto la sua struttura in vetro trasparente non appesantisce l’area pur garantendo una presenza raffinata e funzionale, con un design a tutto tondo. Inoltre, Amaca consolle rientra in un set di collezione della famiglia Tonelli Design, composta anche da un tavolo basso e comodino.

È posto un piano in cuoio o in tessuto agganciato sotto il ripiano di vetro che ricrea proprio la forma di un’amaca, come suggerisce il nome.

Per scoprire tutte le offerte per tavoli allungabili e consolle moderne fisse, andate sul sito di arredaremoderno.com, la scelta è davvero ampia.