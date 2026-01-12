Mindfulness: un percorso di consapevolezza, da febbraio a Cuneo

A partire da febbraio, presso lo Studio Emovere di Cuneo, riprendono gli incontri dedicati alla pratica mindfulness: uno spazio di ascolto e presenza, pensato per rallentare e ritrovare un contatto autentico con se stessi.

Viviamo in un’epoca in cui la mente è costantemente sollecitata e spesso altrove rispetto a ciò che stiamo vivendo. Pensieri proiettati nel futuro, ricordi che riaffiorano dal passato stimoli continui catturano la nostra attenzione, facendoci sentire come spettatori della nostra stessa vita.

Dal punto di vista neuroscientifico, questo funzionamento è naturale: il cervello tende spontaneamente a “vagare”, consumando molte risorse mentali e contribuendo, nel tempo, a stress, affaticamento e disregolazione emotiva.

In questo contesto, la mindfulness nasce come una risposta concreta a tali automatismi della mente. Non si tratta di una pratica astratta o di semplice rilassamento, ma di una capacità innata dell’essere umano che può essere riconosciuta, allenata e integrata nella vita quotidiana. La ricerca scientifica, insieme alla psicologia e alle tradizioni contemplative mostra come la consapevolezza possa diventare una risorsa stabile di equilibrio e presenza.

Negli ultimi decenni, il termine mindfulness – che significa consapevolezza – si è diffuso sempre più grazie al lavoro pionieristico del professor Jon Kabat-Zinn, che ha introdotto questa pratica nei contesti clinici e sanitari attraverso il protocollo MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Le neuroscienze confermano oggi che la pratica regolare può modificare il funzionamento del cervello, migliorando la regolazione emotiva e la capacità di rispondere allo stress in modo più consapevole.

Ma che cos’è, in concreto, la mindfulness? È la capacità di portare attenzione al momento presente in modo intenzionale e non giudicante, accogliendo ciò che emerge nell’esperienza: pensieri, emozioni, sensazioni corporee e il mondo che ci circonda.

Il corso MBSR, della durata di otto settimane, aperto sia a chi si avvicina per la prima volta alla mindfulness e alla meditazione, sia a chi desidera approfondire e consolidare la propria

pratica personale, inizierà lunedì 9 febbraio, con incontri serali.

È prevista una serata informativa gratuita lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 19.30, presso lo Studio Emovere, in Corso Solaro 4 a Cuneo.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Gli incontri saranno condotti dalla dottoressa Chiara Miotto, psicologa e istruttrice mindfulness, certificata dall’Associazione Italiana per la Mindfulness (AIM).

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile consultare le locandine allegate o contattare il 349 140 00 09.