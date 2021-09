Una giornata tra Langhe e vigneti: torna Cammina Clavesana!

Un’occasione unica per vivere un’esperienza autentica e festeggiare l’inizio della vendemmia. Appuntamento domenica 12 settembre con la nuova edizione dell’iniziativa Cammina Clavesana!, giornata organizzata e promossa dalla cooperativa Cantina Clavesana. Un pomeriggio tra i vigneti, alla scoperta delle meraviglie della natura e dei migliori prodotti delle Langhe.

Con ritrovo alle ore 14.30 presso la Chiesa S. Antonio di Clavesana (frazione Sbaranzo), la cooperativa vitivinicola apre le porte del territorio al grande pubblico, per un’offerta che si propone di unire l’esperienza turistica all’eccellenza della produzione locale.

“Con Cammina Clavesana vogliamo festeggiare l’inizio della vendemmia passeggiando tra i vigneti delle langhe, - ha commentato il Presidente di Cantina Clavesana, Gianni Bracco, - non mancherà anche l’occasione per una degustazione di una selezione dei nostri vini. Invitiamo tutti a trascorrere con noi un piacevole pomeriggio immersi nella natura per scoprire magnifici paesaggi ricchi di storia e i prodotti straordinari di queste colline”

Quella della Cantina Clavesana è una storia di rara armonia tra uomini, paesaggio e storia che ha inizio nel lontano 1959, quando un gruppo di coraggiosi viticoltori unisce le proprie forze per dare un futuro alle colline che ospitano i loro vigneti. Nasce così la cantina sociale che negli anni è riuscita a far apprezzare al grande pubblico il proprio Dolcetto, diventandone il maggiore produttore nelle Langhe. Con il tempo la cooperativa ha saputo inoltre arricchire la biodiversità delle colline che la ospitano, ampliando la propria offerta e facendo della diversificazione produttiva il proprio punto di forza.

L’iniziativa “Cammina Clavesana!” è un ulteriore passo nella direzione di far vivere l’esperienza delle Langhe a turisti e appassionati. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@inclavesana.it o chiamare lo 0173790451.

Cantina Clavesana è inoltre una delle cooperative aderenti all’iniziativa “Alle origini della tavola”, nell’ambito del più ampio progetto Piacere Piemonte realizzato e promosso da Confcooperative Fedagripesca Piemonte e GestCooper, con il sostegno della Regione Piemonte nell’ambito del PSR 2014-2020.