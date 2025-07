Camerana celebra identità, tradizione e innovazione con “SubTurrim”

Torna anche quest’estate “SubTurrim”, la festa simbolo di Camerana che anima il borgo con tre giornate dedicate alla cultura, alla comunità e alla valorizzazione dell’Alta Langa. Dal 18 al 20 luglio, il paese si trasformerà in un punto di incontro tra tradizione e innovazione, grazie all’impegno della Pro Loco, composta da persone profondamente legate al territorio.

Durante tutta la manifestazione sarà visitabile la torre medievale, che ospiterà una mostra d’arte contemporanea, aperta ogni giorno. Inoltre, tutte le sere dalle ore 19, sarà attivo lo stand gastronomico con un ricco menù della tradizione: antipasto misto, ravioli al plin, carne e totani alla griglia, patatine fritte, friciule, e piatti speciali come la polenta con agliata (sabato) e il sushi di carne di fassona (domenica).

Venerdì 18 luglio si inaugura con “Musica sotto la Torre”, una serata dedicata alle nuove generazioni: alle 21.30 si esibiranno i Groove Jet, con un repertorio di musica anni ’80, ’90 e 2000; a seguire, dalle 23.30, il DJ set dei Revenca animerà la notte.

Sabato 19 luglio, “Tradizione e gusto” porterà il pubblico nel cuore della cultura locale. Si comincia nel pomeriggio alle 17 con la presentazione del libro “Perché qui?”, alle 18 (ritrovo alle 17.50) da un’attività per famiglie e bambini: “Il grande memory dell’Alta Langa”, un gioco per scoprire insieme curiosità e storie del territorio. In serata, alle 21, saliranno sul palco le Madamé, protagoniste di uno spettacolo musicale tutto al femminile.

Domenica 20 luglio sarà dedicata a “Innovazione e territorio”: al mattino, dalle 9, partirà un’escursione guidata tra i paesaggi naturali dell’Alta Langa, con un’attenzione particolare per le orchidee selvatiche (prenotazione obbligatoria). A chiudere la manifestazione, alle 21, sarà il concerto dei Sal Dià Righi, che porteranno sul palco una rilettura originale del cantautorato italiano in chiave contemporanea.