A Cavallermaggiore una donna sfiderà il sindaco uscente

Fino a qualche giorno fa non sembrava trovarsi a Cavallermaggiore chi fosse disposto a sfidare nelle urne il sindaco uscente Davide Sannazzaro. Quasi allo scadere dei termini è stata approntata – in zona Cesarini – una formazione civica “Grande Cavallermaggiore”, che sarà capeggiata da una donna, Chiara Voghera, 46 anni, commerciante ambulante di Racconigi.



Sannazzaro, dopo cinque anni, si ripresenta alla guida di “Cavallermaggiore Viva” con una squadra composta da sei donne e sei uomini. Questa la sua formazione: Giorgio Amoroso, Luca Blengino, Michelangelo Cigna, Cinzia Comino, Alessandra Fissore in Persia, Manuele Fissore, Elisa Monge, Mariacarola Pinna, Giacomo Racca, Elisa Rambaudi, Pierangelo Spertino, Paola Tosco. Confermati due assessori: Amoroso e Monge, il capogruppo Cigna e due consiglieri: Alessandra e Manuele Fissore. A questi, oltre alle new entry, si aggiunge Paola Tosco, anche lei consigliere uscente, che sedeva però sui banchi della minoranza.



Si dice in paese che la lista avversaria sia stata in qualche modo sollecitata da Fratelli d’Italia, pur mantenendo formalmente una connotazione civica. La candidata sindaca, Voghera, presidente provinciale dell’Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), non vuole per il momento rendere nota la composizione della sua lista.



“Preferisco – dice – aspettare l’ufficializzazione. Per ora posso solo dirle che, pur essendo racconigese, ho ritenuto di assumermi questo impegno, pur non avendo mai avuto in precedenza ruoli amministrativi, per dare il mio contributo al territorio”.



Ufficiosamente si sa che della sua squadra dovrebbe far parte Paolo Barabesi, che nelle scorse settimane aveva auspicato la nascita di una lista alternativa alla maggioranza uscente.



Tra i 12 componenti di “Grande Cavallermaggiore”, che dalla stessa denominazione si evince intende porsi come espressione di una voce che vada oltre la cinta daziaria di Cavallermaggiore, faranno parte alcuni altri cavallermaggioresi con innesti di candidati di Racconigi, Monasterolo di Savigliano e Savigliano.