Lavori Rfi alla stazione ferroviaria di Cuneo: la sindaca Manassero sollecita il viceministro Rixi

“Seppur con qualche giorno di ritardo l’ascensore della stazione ferroviaria di Cuneo è stato finalmente riparato ed è ora in funzione, come ho potuto verificare oggi. Una circostanza non di competenza comunale, ma che ho ritenuto opportuno segnalare personalmente vista l'importanza del servizio e del suo elevato utilizzo".

Così la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero in una nota con la quale aggiorna sul malfunzionamento oggetto nei giorni scorsi di una sua segnalazione.

"Di certo – prosegue – rimane alta la nostra attenzione sul complesso destino dell’edificio, per il quale RFI nei mesi scorsi aveva annunciato importanti lavori, riguardanti in particolare l’accessibilità, ma che oggi tardano a partire. Tema che ho nuovamente esposto in una comunicazione a RFI".

"In questo senso, ieri ho voluto essere all’apertura dell’Asti-Cuneo non per festeggiare un’opera dai costi esorbitanti e dalle tempistiche eterne, ma per segnalare al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi questa situazione che penalizza l’area della stazione e tutti noi che la frequentiamo".

"Al viceministro– si conclude la nota – ho inoltre chiesto che ci vengano forniti aggiornamenti puntuali sullo stato dei lavori ai versanti francesi che conducono al tunnel di Tenda, considerato che anche questi sembrano subire ritardi significativi, con un ulteriore prolungamento dei disagi per i cittadini italiani e d’Oltralpe”.