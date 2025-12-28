 / Politica

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Politica | 28 dicembre 2025, 13:23

Cordoglio di Panta Rei per Giulio Ambroggio

L’associazione culturale ricorda l’ex sindaco di Savigliano: “Lascia un segno profondo fatto di impegno e grande integrità”.

Cordoglio di Panta Rei per Giulio Ambroggio

Panta Rei apprende con profondo cordoglio la scomparsa di Giulio Ambrogio, già Sindaco di Savigliano.

Nel corso del suo mandato, Giulio Ambrogio ha servito le istituzioni con dedizione, senso di responsabilità e profondo rispetto per la comunità, contribuendo in modo significativo alla crescita civile e sociale del territorio.
Amministratore attento e uomo delle istituzioni, lascia un ricordo indelebile di profondo impegno e grande integrità.
Panta Rei si stringe con affetto alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium