Borse di Studio Fondazione Clerici per gli studenti dell’Arimondi-Eula di Racconigi

Giovedì 9 settembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Racconigi, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio finanziate dalla Fondazione Clerici Rag. Giovanni e Pagliuzzi Domenica. Il lodevole premio è stato conferito agli studenti iscritti , nell’anno 2020 -2021, al primo anno dell’Istituto Superiore “Arimondi-Eula” di Racconigi, nello specifico ai corsi di: Liceo Scientifico, Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) e Periti meccanici e meccatronici.

Gli studenti, visibilmente emozionati, nonostante il volto nascosto dalle mascherine, sono stati premiati attraverso una cerimonia molto emozionante, svoltasi alla presenza del Sindaco Valerio Oderda, del Dirigente Scolastico prof. Luca Martini, del Consigliere Comunale nonchè Presidente della Fondazione Clarici Domenico Annibale e della Consigliera signora Marina Cominetti. L’assegno ritirato dai ragazzi è stato un riconoscimento per il loro impegno, il loro merito nello studio, relativo all’anno scolastico 2019-2020; sono stati consegnati 200 euro per coloro che all’esame finale della Scuola secondaria di Primo grado hanno ottenuto la Lode o la media del 10; 150 euro, invece, per chi ha ottenuto la media del 9 o dell’8.

I vincitori, Giordano Giulia, Cominetti Giorgia, Masoero Alessandro, Quaglia Eugenio,

Calafiore Carmine, Bedino Michele, Biolatto Giorgio, Giraffi Simone, Mana Alessia, Audisio Alice, Audisio Aurora, Barberis Mattia, Zitoli Sara, FaidZakaria, Gonella Nicolò, MuskaanKaur, Bosio Alberto, Arese Elena, hanno ringraziato tutti i presenti e hanno espresso il loro apprezzamento per l’attività didattica della Scuola Superiore racconigese, seppur offerta, nel difficile anno di pandemia, in modalità on line.

Generale è stato, a conclusione della mattinata, il desiderio di tornare al più presto sui banchi di scuola per riprendere le normali attività di studio e per recuperare le fondamentali relazioni umane tra docenti, studenti e famiglie.