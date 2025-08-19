 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 agosto 2025, 13:25

Capocordata accusa un malore sul Monviso: il soccorso alpino mette in salvo 4 alpinisti

In mattinata l'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, congiuntamente con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, per il recupero di una cordata di alpinisti lungo la via normale al Monviso

(foto corpo nazionale soccorso alpino e speleologico piemonte)

(foto corpo nazionale soccorso alpino e speleologico piemonte)

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti, congiuntamente con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, per il recupero di una cordata di alpinisti lungo la via normale al Monviso.

L'allarme è stato lanciato dopo che il capocordata, una guida alpina, ha accusato un malore che gli impediva di condurre i clienti in sicurezza. 

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso con un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell'equipe che ha recuperato le 4 persone e le ha condotte a valle.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium