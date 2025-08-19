Capocordata accusa un malore sul Monviso: il soccorso alpino mette in salvo 4 alpinisti

Questa mattina i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti, congiuntamente con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, per il recupero di una cordata di alpinisti lungo la via normale al Monviso.

L'allarme è stato lanciato dopo che il capocordata, una guida alpina, ha accusato un malore che gli impediva di condurre i clienti in sicurezza.

Sul posto è stato inviato l'elisoccorso con un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell'equipe che ha recuperato le 4 persone e le ha condotte a valle.