 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 19 agosto 2025, 17:38

Violente piogge tra Albese e Braidese, traffico in tilt e scantinati allagati: chiuso un tratto della Strada provinciale 7 [FOTO]

Il tratto della SP7 tra Pollenzo e il Ristorante due Lanterne è temporaneamente chiuso per problemi alla sede stradale. Alberi caduti a Bra in piazza Giolitti, via Brizio e nell'Oltreferrovia [FOTO]

Violente piogge e conseguenti problemi per la viabilità, nel pomeriggio, nella zona compresa tra Alba, Bra e Santa Vittoria d'Alba.

A Verduno i Vigili del Fuoco sono intervenuti con la squadra di Alba in seguito ad uno smottamento che ha interessato la Strada provinciale 7 mandando in tilt il traffico.

Nella foto la situazione critica nella zona poco distante dal ristorante Due Lanterne, ai piedi dell'ospedale di Verduno, non nuova a questo tipo di disagi. 

COMUNICAZIONE DAL COMUNE DI BRA

A causa delle precipitazioni meteo, il tratto della SP7 tra Pollenzo e il Ristorante due Lanterne è temporaneamente chiuso per problemi alla sede stradale. Sul posto la Polizia locale e i carabinieri.

A Bra, in piazza Giolitti, un albero è caduto al suolo, proprio davanti al Caffè Giolitti. Sul posto, anche in questo caso, gli agenti della Polizia Locale cittadina. Segnalati alberi caduti anche in via Brizio e nell'Oltreferrovia.

Vigili del Fuoco al lavoro anche per rimuovere l'acqua accumulatasi in alcuni scantinati.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium