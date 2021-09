I segreti per una corretta alimentazione del cane

Il benessere del proprio cane dipende da tantissimi fattori ma in primis, c’è da dire che molto deriva anche dall’alimentazione. Offrire infatti un corretto regime alimentare al proprio animale domestico è uno dei principali pilastri per la sua longevità. Chiaramente non bisogna mai dimenticare dell’importanza delle sue abitudini e soprattutto dei suoi gusti e preferenze, questo perché a volte, prima di trovare la giusta alimentazione, è necessario attendere un po’ di tempo e fare molte prove.

Tra i vari dubbi, ci sono quelli relativi al tipo di alimentazione, quindi se industriale o casalinga; quelli relativi al tipo di alimento, quindi se secco o umido, quelli relativi ai consigli innovativi per la corretta alimentazione ed infine, non per importanza, ci sono i cibi da evitare. Questi ultimi non vanno assolutamente inseriti all’interno della dieta di un cane, perché potrebbero provocare delle problematiche anche gravi. Prima di procedere quindi con delle scelte, è importante informarsi al meglio su fonti valide ed ascoltare i parere di esperti.

Tra questi c’è senza ombra di dubbio Amusi, una delle risorse più autorevoli in quanto dietro ogni consiglio ci sono dei professionisti che operano nel settore. È chiaro che qui non si troveranno solo consigli sull’alimentazione del cane ma tanto altro ancora. Ritornando però sul discorso del regime alimentare, si può dire che Amusi offre del cibo di ottima qualità per gli amici a quattro zampe e dei consigli davvero preziosi da non farsi scappare.

L’alimentazione di un cane quindi è davvero un argomento complesso e focale per la salute degli amici pelosi. Prima di passare ad una dieta casalinga, è necessario comprendere se effettivamente il cane può gradire e se ha necessità di nutrirsi con alimenti cucinati o crudi che popolano la nostra cucina. Chiaramente qualora si decida di passare a questo tipo di strategia è molto importante scegliere e comprendere anche cosa far mangiare al proprio cucciolo. Bisogna però sottolineare che molte tipologie di cibo per cani sono di ottima qualità e tutti pensati per offrire il meglio ed un ottimo equilibrio. Se questo non dovesse esserci, allora bisogna comprendere qualcosa in più sul proprio cane e scoprire se ci sono intolleranze per poi fare delle scelte.

Tra il cibo umido e quello secco, chiaramente il primo è quello più gustoso ma non sempre risulta la scelta giusta e non solo per il prezzo. Il secondo invece, è sicuramente più comodo e salutare in quanto aiuta anche a tenere i denti puliti grazie alla masticazione. Tra i cibi da evitare per gli amici a 4 zampe, ci sono senza dubbio i pomodori, le cipolle, l’uva e chiaramente, anche il cacao, la cioccolata e tanti altri ancora che possono portare a dermatiti o altri problemi. La giusta informazione quindi, è ciò che occorre per offrire una salute impeccabile al nostro cucciolo.