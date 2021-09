Semafori anti-smog, a Mondovì una brochure per destreggiarsi tra regole, deroghe e sanzioni

Come anticipato negli scorsi giorni, la Polizia Locale di Mondovì ha redatto una brochure che riepiloga le regole da osservare per i semafori antismog.

A Mondovì l'ordinanza non è ancora effettiva perché si attende l'installazione della segnaletica e dei pannelli luminosi. RICAPITOLIAMO...

La direttiva sui blocchi del traffico è stata adottata dall'Unione Europea ed è ricaduta a cascata su regioni e comuni e riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ossia le aree del "bacino Padano". Non mancano le problematiche relative alla comprensione della nuove norme e le critiche, ma nonostante le perplessità, dal 15 settembre scorso le nuove norme sono entrate in vigore e riguardano le "sette sorelle" e i comuni sopra i 10 mila abitanti cioè Borgo San Dalmazzo e Busca.

A MONDOVI'

Per circolare a Mondovì, come negli altri comuni interessati, bisognerà fare i conti con "limiti strutturali" e "ambientali".

I limiti valgono nei centri abitati del comune, nel caso di Mondovì il concentrico e la frazione di Sant'Anna Avagnina. La Polizia Locale per aiutare gli automobilisti nel destreggiarsi con le nuove regole ha redatto una brochure di riepilogo, scaricabile e stampabile a fondo di questo articolo.

STRADE IN DEROGA

Il Comune di Mondovì ha previsto una deroga per le seguenti strade:

Provinciale Cuneo-Mondovì, la statale 28 quindi corso Statuto, via della Cornice e le strade che partono da piazza Mellano ossia via Cuneo, via Torino, Via Langhe e via Tanaro. In questo modo verrà consentito l'attraversamento della città.

LIMITI STRUTTURALI

M1: veicoli fino a 9 posti a sedere, M2 oltre i 9 posti fino a 5 tonnellate, M3 oltre 9 posti e oltre 5 tonnellate. N1 massa fino a 3,5 t, N2 oltre 3,5 fino a 12 t, N3 superiore alle 12 tonnellate.

divieto di circolazione, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) per veicoli benzina e diesel Euro 0-1-2, GPL e metano Euro 0-1, adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3)

divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5;

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1

LIMITAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di superamento delle soglie di pm10, stabilite dall’accordo del Bacino Padano, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, scatteranno anche le limitazioni temporanee, quali:





Allerta di 1° Livello – colore “ARANCIO”

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 18,30, di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale ad Euro 3, 4 e 5;

divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8,30 alle 12,30, il sabato e nei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4

Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”

divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, il sabato e nei giorni festivi;

divieto di circolazione dei veicoli commerciali (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale ad Euro 5 diesel, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tutti i giorni;

MOVE IN

Il sistema di MOnitoraggio VEicoli INquintanti prevede la possibilità per chi ha un veicolo che rientra nei limiti strutturali di poterlo utilizzare in deroga, percorrendo un numero limitato di chilometri, previa installazione di una piccola "scatola nera" sulla batteria della propria auto.

Il Move In NON consente comunque l'utilizzo di questi veicoli in caso di "semaforo" antismog con allerta arancione rossa.

Installarlo costa 50 euro per il primo anno di adesione (30 euro per l’installazione della black-box e 20 euro per la fornitura del servizio annuale); 20 euro massimi per la fornitura del servizio annuale, per ciascuno degli anni successivi.

Il sistema conta tutti i chilometri percorsi sul territorio comunale e tutti i giorni dell'anno. Esauriti i km il veicolo non potrà più essere utilizzato fino all'anno successivo. Per controllare i km a disposizione l'utente avrà una app dedicata cui potrà accedere dopo l'installazione della scatoletta. Il limite massimo di km percorribili dai veicoli interessati dai limiti strutturali varia a seconda delle omologazioni (la tabella qui).





SANZIONI