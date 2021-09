L'Oroscopo di Corinne: le previsioni delle stelle fino all'8 ottobre

ARIETE : Obliare il passato e guardare all’avvenire è il compito che gli astri vi assegnano perché seguitare a rimuginare peggiora degli stati d’animo già di per sé mutevoli… Allora, datevi una smossa, apritevi alla vita, chiudete arrugginite parentesi a favore di innovazioni, ottimizzate un campo stante a cuore, evadete dalla routine, concludete un affare e rispettate un altrui decisione. Possibili confutazioni con un Leone, Scorpione o Sagittario. Domenica festaiola.

TORO : Vi trovate in una fase piuttosto delicatina al punto di sbuffare ad intermittenza perdendo le staffe quantunque aveste l’impressione di esser presi per i fondelli e, come se non bastasse, qualcuno, non contandovela giusta vi manderà fuori pista ponendovi dinanzi a degli interrogativi che soltanto grazie al consiglio di un esperto riuscirete a decifrare. Un componente del nucleo domestico additerà preoccupazioni oppure, per voi o altri, contatterete con enti sanitari o dottori.

GEMELLI : La settimana sarà piena di incongruenze ma rincuoratevi in quanto anche se qualcosa è andato storto in men che non si dica ogni pedina andrà al suo posto. Ciononostante apparirete inquieti, nervosetti e forse anche fin troppo disponibili nei riguardi di soggetti immeritevoli di stima e considerazione. In un paio di contesti vi dovrete organizzare mentre verso il week end accadranno fatti strani. Domenica vi converrebbe, se fattibile, staccare un po’ la spina…

CANCRO : Piuttosto incasinati e con il cervello fumante non saprete bene da dove iniziare a sistemare delle faccende propense ad occupare una buona fetta del vostro prezioso spazio. Spunteranno pure delle indignazioni verso chi ha centomila pretese e al fine di non beccare una bidonata vi converrebbe drizzare le antenne e non fidarvi ciecamente di una persona ambigua e birbona. Guardatevi altresì dagli sbalzi di temperatura e non stancatevi oltremisura.

LEONE : Tra incudini e martelli vi barcamenerete alla bell’e meglio anche se le lagne e le paturnie di un essere incontentabile vi manderanno su tutte furie. Potreste altresì ricevere dei comunicati strampalati, dover fronteggiare degli imprevisti o tener testa a chiunque tenti di contrastare i vostri proponimenti. In casa o in amore tirerà aria di burrasca mentre in ambito materiale vi converrà meditare e vagliare un’ambigua proposta. Un incontro vi emozionerà.

VERGINE : Vorreste pianificare la quotidianità e possedere quelle certezze che vacillano in questo periodo così distorto e contorto andando conseguentemente in tilt quantunque vi si sconquassassero dei piani o vi trovaste dinanzi a delle inattese sorprese. Un componente del nucleo domestico andrà spalleggiato mentre un posteriore soggetto farà uscire dal seminato… Un combino potrebbe avere il potere di risollevare il morale: quindi non posticipatelo e vi divertirete.

BILANCIA : Bella questa Luna che il giorno 6 si fa nuova 13°25’della vostra costellazione! Approfittatene per prendere in mano le redini della vostra esistenza, accendere la lucina del buon auspicio, solennizzare il compleanno in allegria, mettere ordine nei cassetti del subconscio e assaporare delle giornate rigurgitanti di minute gioie e attimi incantati. Non trascurare però la salute e neppure le valute, fatevi un regalino e ringraziate per un omaggio assai gradito.

SCORPIONE : Vi attende una settimana squinternata e la colpa va attribuita a dei versamenti, una latente tensione o una lieve indisposizione… Ma anziché abbacchiarvi confidate in una spintarella stellare, negli affetti sinceri e in chi, che lo sappia dimostrare o meno, vi vuole vedere sereni! In compenso vi solleverete da un peso, combinerete un week end carino, approfondirete una novella conoscenza, rivedrete un’amica o riceverete una notizia confortante. Sabato intrigante.

SAGITTARIO : Un po’ di trambusto inquinerà l’atmosfera e dare qualcosa per assodato non conviene in questo periodo talmente incasinato dal non lasciarvi neppure il tempo di prendere fiato... Tra litigate varie, pettegole da zittire, fogli da firmare, questioni da chiarire, affetti da ridimensionare, stupori e batticuori avrete il vostro bel da fare e come se non bastasse ci si metterà pure il comportamento di un buffo elemento a farvi ansimare. Non da escludere un diletto domenicale.

CAPRICORNO : Che squallore appurare che esiste della gente talmente sordida dal non farsi scrupoli nel criticare o infinocchiare ma la miglior soluzione è estrapolare la determinazione e non dare, a tali meschini, alcuna soddisfazione… Grana materiale da arginare e spese da contenere specie se il conticino è più rosso di un gamberino. Un discorso mal interpretato solleverà polveroni ma un chiarimento, attenuerà asti e tensioni. Ugge per un anziano e invito da non declinare.

ACQUARIO : Non è mai troppo tardi per fantasticare anche se la realtà può spesso amareggiare come successo antecedentemente. Ma adesso è alla vostra serenità che dovete pensare cercando di incrementare l’autostima e accantonando il timore di sbagliare perché di paure è lastricata la via degli insuccessi e dell’infelicità. Ragion per cui se una faccenda impensierisce adoperatevi per mutare lo stato delle cose. Nel weekend fate un giretto al fine di distendere i nervetti.

PESCI : Sarete presissimi da varie questioni ma poiché la soluzione è a portata di giornata attizzate la fiammella dell’ottimismo confidando in un autunno pieno di positive variazioni, un minuto incremento delle finanze, dei salubri raduni e una ripresa sul fronte generale. Ciononostante vi arrabbierete con chi reputate non capisca niente oppure in un attimo di distrazione smarrirete oggetti od incartamenti. Una cara personcina vi aiuterà inoltre a risolvere un problema.

Se non esistesse il buio non potremmo mai vedere lo splendore delle stelle…

