Dolore a San Rocco Castagnaretta per la morte prematura di Alice Rolando a soli 34 anni

Dolore a San Rocco Castagnaretta per la morte a soli 34 anni di Alice Rolando. La sua è una tragedia ancora da spiegare. La giovane, con pregressi problemi cardiaci, sarebbe stata ricoverata per un malore, fino a quando si sarebbe aggravata precipitosamente fino al tragico epilogo.



Solamente l'autopsia, predisposta di prassi, stabilirà la vera causa. Intanto a piangere la sua perdita è la famiglia, la mamma Liliana insieme al papà Piero, le sorelle Cristina con Giampiero e Cristina con Cesare, i nipoti Pietro, Elia e Anna, e il fidanzato Marco.



Alice era molto apprezzata per la sua solarità, negli ultimi quattro anni era impiegata come responsabile della reception e dell'accoglienza alla clinica «Centri Medici Primo», in corso Brunet a Cuneo, in passato è stata agente commerciale per le agenzia pubblicitarie dei settimanali Cuneo Sette e LaGuida.



I funerali provenienti dall'ospedale S.Croce di Cuneo si celebreranno domani, sabato 18 gennaio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale a San Rocco Castagnaretta dove viveva. Il Rosario sarà recitato stasera alle 19 sempre nella parrocchiale.