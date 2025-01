Un nuovo autovelox a Canale? Allarme social, la Municipale fa chiarezza

Da qualche giorno su alcuni gruppi social si è diffusa la notizia di nuovi autovelox installati nel comune di Canale, uno in particolare in via Santo Stefano Roero.

Già nell’occhio del ciclone per quello in funzione sulla Strada Regionale 29, in corrispondenza della rotatoria che dà accesso ai campi sportivi e alle direttrici Torino-Monteu Roero, la presenza di altri rilevatori di velocità ha suscitato evidentemente apprensione negli automobilisti.

In realtà non c’è da preoccuparsi. Il comandante della Polizia Locale di Canale Claudio Pretta, interpellato in proposito, ci ha svelato l’arcano: “Si tratta di un sistema che rileva il flusso veicolare e le velocità, e serve per fini statistici. I dispositivi in questione sono due in verità: oltre a quello di via Santo Stefano Roero ce n’è un secondo in corso Alba”.

Di queste apparecchiature ne sono state installate parecchie, in punti strategici di molte altre località roerine, e sono utilizzate per monitorare caratteristiche e volumi di traffico.

Rimane da rimarcare l’invito a non superare i limiti di velocità, autovelox o no, specialmente nelle giornate di nebbia o di strade ghiacciate o scivolose.